Ідеальна шкіра в домашніх умовах. Як змусити обличчя сяяти

Плямиста, тьмяна і млява — три слова, які ви, мабуть, сподіваєтесь ніколи не сказати про вашу шкіру. Але коли гормони, стрес, суха погода та вплив сонця стукають у ваші двері, цей далеко не зірковий набір визначень може стати точним описом стану вашої шкіри.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Утім, є й добрі новини! Інгредієнти для догляду за шкірою, мабуть, вже є у вас вдома.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Стиль життя" в Facebook Підписатись

Якщо вам потрібне зволоження, відлущування або допомога з тонізуванням шкіри, а також ви хочете отримати результати за ніч, через день або через 10 днів. Для таких ефективних результатів є домашні засоби. Спробуйте будь-який з цих варіантів, щоб отримати сяйливу шкіру в короткий термін. Про це пише greatist.

Вода

Ви ж не думали, що ми можемо упустити H2O зі списку важливих рекомендацій щодо догляду? Ваша шкіра потребує великого зволоження, щоб залишатися свіжою і чистою, тому візьміть до уваги. В екстремальні погодні умови, як у спеку, так і в холод, важко уникнути зневоднення шкіри. Беріть із собою всюди пляшку з водою і продовжуйте пити протягом дня.

Скільки води вам потрібно, буде залежати від вашого зросту та ваги, погоди та рівня вашої активності. Хоча питання про те, скільки води нам насправді потрібно щодня, є предметом суперечок, Інститут медицини пропонує випивати від 9 до 13 чашок на день.

Ви можете отримати уявлення про рівень гідратації, глянувши на свою сечу — точну вказівку на споживання води. Якщо ваша сеча має світлий солом'яно-жовтий колір, із гідратацією все гаразд. Якщо вона темно-жовта або має відтінок коричневого, варто припинити вживання алкоголю.

Кокосова олія

Ми любимо кокосову олію з багатьох причин, одна з яких полягає в тому, що вона змушує нас відчувати, що ми просто намилені піна коладою! Але цей напрочуд натуральний інгредієнт має низку серйозних переваг для шкіри. Кокосова олія:

може допомогти відновити зовнішній бар'єр шкіри;

забезпечує антибактеріальний захист;

може зменшити запалення;

може забезпечити антиоксиданти;

сприяє загоєнню;

сприяє повільному старінню шкіри.

Кокосова олія найкраще підходить для нормальної та сухої шкіри, тому що вона утримує вологу, заповнюючи гідратацію структури шкіри.

Ви можете використовувати кокосову олію окремо або додати до неї цукор, сіль або харчову соду, щоб зробити скраб. Якщо ви використовуєте лише кокосову олію, ви можете залишити її на ніч або змити перед сном. Скраби можна змивати приблизно за 15 хвилин. Якщо ви оберете скраб, вам потрібно буде відлущувати шкіру лише два чи три рази на тиждень.

Мед

Мед не тільки для бджіл чи смачного сніданку. Він захищає та живить вашу шкіру, діючи як зволожувальний крем і засіб від прищів. Секрет у тому, щоб використати сирий, непастеризований мед, який все ще містить корисні бактерії.

Бактерії працюють з вашою природною імунною системою, щоб зменшити запалення та подразнення, а також завдати удару по бактеріях, які викликають прищі. Це може навіть допомогти вилікувати й освітлити шрами від вугрового висипу.

Користь меду цьому не закінчується. Він природньо відлущує шкіру, видаляючи відмерлі клітини шкіри, які роблять її тьмяною.

Якщо у вас алергія на пилок, селеру або бджолину отруту, спочатку перевірте мед на невеликій ділянці шкіри.

Ви можете нанести мед прямо на обличчя або змішати його з іншими інгредієнтами, щоб посилити його ефект. Спробуйте змішати 3 ложки меду з 1 ложкою кориці на лікування прищів. Залишіть на 8-10 хвилин, потім змийте.

Інший варіант — змішати 1/2 чайної ложки меду з 1 чайною ложкою харчової соди й оливкової олії. Харчова сода забезпечує додаткову відлущувальну дію, а оливкова олія зволожує шкіру. Нанесіть на обличчя та залиште на 10 хвилин, перш ніж змити.

Скраби з харчової соди

Харчова сода вбирає запахи, робить смачною випічку, а також є природним відлущувальним засобом, який може надати вашій шкірі сяйво (за умов правильного використання). Ви скидаєте клітини шкіри щодня, але вони взагалі не зможуть затримуватись при системному відлущуванні.

Фото: Getty Images

Змішайте харчову соду з достатньою кількістю води, щоб вийшла паста, й обережно втирайте її в шкіру. Ви також можете додати харчову соду в мед або оливкову олію для зволожувального скрабу.

Оливкова олія

Оливкова олія має природні переваги вітамінів A, D, E і K. У більшості випадків, говорячи про користь для шкіри, ми відразу ж говоримо про вітамін E. Це тому, що олія — антиоксидант, який захищає шкіру від пошкодження вільними радикалами.

Вільні радикали мають неспарений електрон, якому потрібен ще один електрон для створення балансу. Вільні радикали намагаються отримати цей електрон із клітин, вбиваючи їх у процесі. Як ви знаєте, смерть від вільних радикалів шкідлива для здоров'я вашої шкіри.

Крім того, дослідники у дослідженні 2014 року з'ясували, що спільне вживання вітамінів Е та К допомагає позбутися прищів. Хоча використання їх на вашій шкірі не зовсім те саме.

Оливкову олію можна наносити безпосередньо на шкіру. Однак — і це важливо — вам краще відмовитися від дешевих оливкових олій, віддавши перевагу натуральній або органічній оливковій олії першого холодного віджиму. Вона чистіша та безпечніша для вашої шкіри. Ви також можете купити суміші оливкової олії з оліями лаванди, мигдалю або виноградних кісточок, спеціально розроблених для догляду за шкірою.

Це не займе багато часу. Декілька крапель, ймовірно, буде достатньо, щоб покрити обличчя. Ви також можете змішувати оливкову олію з іншими корисними для шкіри інгредієнтами, такими як мед або йогурт. Однак, якщо ви схильні до акне, відмовтеся від оливкової олії, оскільки вона може закупорювати пори на деяких типах шкіри.

Чайні пакетики для шкіри під очима

Більшість переваг чаю полягає у тому, що його потрібно пити, а не наносити на шкіру. Тим не менш, чайні пакетики ідеально підходять для холодного чи теплого компресу, щоб зменшити набряк або заспокоїти шкіру навколо очей.

Замочіть 2 чайні пакетики в теплій воді на 10-15 хвилин, дістаньте і відіжміть воду. Для холодного компресу покладіть їх у холодильник на 15-20 хвилин. Потім ляжте на спину, розслабтеся і покладіть чайні пакетики на очі як заспокійливий компрес.

Фото: Фото: Gettyimages

Чайні пакетики можна використовувати як теплий компрес для полегшення симптомів очних інфекцій та інших подразнень. Ми говоримо про теплий компрес, а не гарячий, тому обов'язково перевірте температуру чайного пакетика, перш ніж прикладати його до чутливої шкіри очей.

Гель алое вера

Лікувальні властивості алое вера застосовувалися у медицині протягом століть. І, швидше за все, ви використовували гель алое вера, щоб заспокоїти сонячні опіки, раз чи два. Але чи варто додавати алое вера у свій звичайний догляд за шкірою чи просто тримати його під рукою, щоб заспокоїти опік?

Зволожувальну здатність алое вера можна використовувати замість лосьйону для обличчя. Він багатий на вітаміни А та Е, антиоксиданти та корисні ферменти. Алое вера швидко вбирається у шкіру, тому навіть люди із жирною шкірою можуть використовувати його, не побоюючись появи прищів.

Цей прохолодний гель також можна використовувати для лікування сонячних опіків, обморожень, порізів і герпесу, тому його варто зберігати в аптечці.

Якщо у вас є рослина алое вера, ви можете розрізати один із листків, видавити рідину і нанести її безпосередньо на шкіру. Тим не менш, найпростіший спосіб використовувати його — купити безрецептурний гель алое вера.

Алое вера часто змішують з іншими інгредієнтами, такими як календула або ехінацея для додаткового зміцнення здоров'я. Але переконайтеся, що ви отримуєте той, у якому перераховані лише чисті та натуральні інгредієнти. Деякі пляшки заповнені наповнювачами, враховуючи парабени (ick). Якщо ви шукаєте чисте алое, у списку інгредієнтів має бути вказано лише це та тільки це.

Йогуртова маска для обличчя

Шовковиста гладка текстура йогурту просто кричить: "Поклади мене на обличчя!" Якщо ваш йогурт останнім часом не кричав на вас, настав час переосмислити, як ви використовуєте цю смачну закуску. Він діє як природний зволожувач, і до нього легко додати інші корисні для шкіри інгредієнти, такі як мед, алое вера або куркума.

Ви можете спробувати різні йогурти, доки не знайдете той, який вам подобається. Наприклад, додаткову кремову текстуру грецького йогурту часто легко наносити, особливо якщо ви додаєте додаткові інгредієнти. Тим не менш, вам, ймовірно, варто дотримуватися простого йогурту без смаку, незалежно від марки та типу, який ви оберете.

Використовуйте стільки йогурту, скільки вам потрібно, щоб покрити обличчя, десь між 1/3 та 1/2 склянки. Ви можете нанести його прямо на обличчя або додати одну або дві чайні ложки меду, оливкової олії або куркуми для покращення стану шкіри.

Помилки догляду за шкірою в домашніх умовах, яких варто уникати

Якщо говорити про те, чого варто уникати, то в мережі гуляє багато інформації про те, що можна і не варто наносити на шкіру. Хоча шкіра у всіх різна, ось кілька речей, яких треба уникати під час догляду за шкірою: