Лучшие фильмы о Второй мировой войне. Топ -7 историй от культовых режиссеров

Сейчас, когда в Украине снова идет война, не будет лишним обратиться к опыту прошлых лет

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

На днях во всем мире отмечали капитуляции Германии и, соответственно, день завершения Второй мировой войны. А в понедельник, 9 мая, президент США Джо Байден подписал законопроект о ленд-лизе для Украины. Не секрет, что такое же решение, принятое Конгрессом США 11 марта 1941 года существенно изменило расклад сил во время Второй мировой войны.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Про войну в Украине несомненно будут сняты фильмы, но в эти дни стоит вспомнить лучшие картины, которые показывали одну из самых разрушительный войн в истории человечества с точки зрения многих режиссеров из разных стран.

Тора! Тора! Тора!

[ + – ] Трейлер фильма "Тора! Тора! Тора!"

1970, Япония/США

Экранизация событий в Перл-Харборе, куда более реальная, нежели эффектный, но совершенно фантазийный фильм Майкла Бэя. Фильм стоил абсолютно безумных по тем временам денег — 25 миллионов долларов. Съемки консультировали ветераны с обеих сторон, а достоверность и качество съемок батальных сцен в фильме настолько высоко, что кадры из "Тора! Тора! Тора!" зачастую использовались в последующих фильмах в качестве "документальных".

В бой идут одни старики

[ + – ] Трейлер фильма "В бой идут одни старики"

1973, СССР

Этот фильм, пожалуй, самый нетипичный из всех фильмов о ВОВ, снятый в СССР. Леонид Быков мечтал стать летчиком, но его не приняли в летное училище из-за роста – 163 см. Все герои его фильма имеют реальные прототипы. Один из актеров — Алексей Смирнов (Федя из "Приключений Шурика") прошел войну, а в защиту фильма, который откровенно не нравился чиновникам из-за "негероической" тематики, защищали маршал авиации Александр Покрышкин и главнокомандующий ВВС Павел Кутахов. Фильм снимали на черно-белой пленке, потому что цветная была в дефиците и на неугодный фильм ее не выделили. Раскрасили один из самых музыкальных и трагичных фильмов о войне только в 2009 году.

К слову, исполнитель роли Смуглянки, актер Сергей Подгорный, родился, вырос и жил в Буче, которая была оккупирована ВС РФ в 2022 году. Актер скончался в 2011 году и был похоронен на местном кладбище.

Сталинград

[ + – ] Трейлер фильма "Сталинград"

1992, Германия

Один из самых жестоких и правдивых фильмов о Сталинградской кампании, снятый немцами. Начинается он с идиллического отдыха немецких солдат в прекрасной Италии, а заканчивается ужасными смертями в холодном Сталинграде, где люди теряют человеческий облик и всякую надежду на спасение.

Братья по оружию

[ + – ] Трейлер сериала "Братья по оружию"

2001, США

Не фильм, а мини-сериал, снятый Томом Хэнксом и Стивеном Спилбергом. В сериале рассказывается о боевом пути роты E ("Easy"), которая прошла долгий и кровавый путь от тренировочного лагеря в Джорджии до высадки в Нормандии, Бастонского сражения, Арденнской кампании до чайного домика Гитлера в идиллической Баварии. Сериал основан на воспоминаниях ветеранов, а персонажи имеют реальные прототипы. Интересный взгляд на Вторую мировую со стороны союзников.

Бункер

[ + – ] Трейлер фильма "Бункер"

2004, Германия/Италия

Фильм, рассказывающий о последних днях Гитлера и его соратников в бункере в умирающем Берлине, где на защиту выставляют детей, а солдаты напиваются до беспамятства. Быт в гитлеровском бункере в разгар советского наступления показан очень дотошно, с точными деталями. В основу фильма легли многочисленные книги очевидцев, в первую очередь секретарши фюрера, ну и, конечно, мемуары Альберта Шпеера.

Тихий океан

[ + – ] Трейлер сериала "Тихий океан"

2010, США

Еще один мини-сериал, снятый Томом Хэнксом и Стивеном Спилбергом. Это история о малоизвестной в странах бывшего СССР истории боев на Тихом океане. К слову, сейчас острова, за которые умирали сотни солдат с обеих сторон, стоят практически ненаселенными, а в джунглях ржавеет военная техника. Показаны битва за Пелелиу, битва за Гуадалканал и Иводзиму.

Дюнкерк

[ + – ] Трейлер фильма "Дюнкерк"

2017, США

Трижды оскароносный фильм Кристофера Нолана (претендовал на 8 премий). Фильм основан на событиях Дюнкеркской операции — эвакуации морем английских, французских и бельгийских частей, блокированных у города Дюнкерк немецкими войсками после Дюнкеркской битвы в 1940 году. Успех ему обеспечил блестящий актерский состав, нетривиальный сюжет и рассказ о том эпизоде Второй мировой, который редко освещается в фильмах.