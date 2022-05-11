Найкращі фільми про Другу світову війну. Топ-7 історій від культових режисерів

Зараз, коли в Україні знову йде війна, не зайве звернутися до досвіду минулих років.

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Днями у всьому світі відзначали капітуляції Німеччини та, відповідно, день завершення Другої світової війни. А в понеділок, 9 травня, президент США Джо Байден підписав законопроєкт про ленд-ліз для України. Не секрет, що таке ж рішення, ухвалене Конгресом США 11 березня 1941 істотно змінило розклад сил під час Другої світової війни.

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Про війну в Україні безсумнівно будуть зняті фільми, але в ці дні варто згадати найкращі картини, які показували одну з найруйнівніших війн в історії людства з погляду багатьох режисерів із різних країн.

Тора! Тора! Тора!

[ + – ] Трейлери фільму "Тора! Тора! Тора!"

1970, Японія/США

Екранізація подій у Перл-Гарборі, куди більш реальна, ніж ефектний, але фантазійний фільм Майкла Бея. Фільм коштував абсолютно шалених на той час грошей — 25 мільйонів доларів. Зйомки консультували ветерани з обох боків, а достовірність та якість зйомок батальних сцен у фільмі настільки висока, що кадри з "Тора! Тора! Тора!" найчастіше використовувалися в наступних фільмах як "документальні".

У бій ідуть тільки старі

[ + – ] Трейлер фільму "У бій ідуть тільки старі"

1973, СРСР

Цей фільм, мабуть, найнетиповіший з усіх фільмів про ВВВ, знятий в СРСР. Леонід Биков мріяв стати льотчиком, але його не прийняли до льотного училища через зріст — 163 см. Усі герої його фільму мають реальні прототипи. Один з акторів — Олексій Смирнов (Федя з "Пригод Шурика") пройшов війну, а на захист фільму, який відверто не подобався чиновникам через "негероїчну" тематику, захищали маршал авіації Олександр Покришкін і головнокомандувач ВПС Павло Кутахов. Фільм знімали на чорно-білій плівці, бо кольорова була у дефіциті й на неугодний фільм її не виділили. Розфарбували один із наймузичніших і найтрагічніших фільмів про війну лише у 2009 році.

До речі, виконавець ролі Смуглянки, актор Сергій Підгорний, народився, виріс і жив у Бучі, яка була окупована ЗС РФ у 2022 році. Актор помер у 2011 році та був похований на місцевому цвинтарі.

Сталінград

[ + – ] Трейлери фільму "Сталінград"

1992, Німеччина

Один із найжорстокіших і правдивіших фільмів про Сталінградську кампанію, знятий німцями. Починається він з ідилічного відпочинку німецьких солдат у прекрасній Італії, а закінчується жахливими смертями в холодному Сталінграді, де люди втрачають людську подобу і будь-яку надію на порятунок.

Брати по зброї

[ + – ] Трейлер серіалу "Брати зі зброї"

2001, США

Не фільм, а мінісеріал, знятий Томом Генксом і Стівеном Спілбергом. У серіалі розповідається про бойовий шлях роти E ("Easy"), яка пройшла довгий і кривавий шлях від тренувального табору в Джорджії до висадження у Нормандії, Бастонського бою, Арденнської кампанії до чайного будиночка Гітлера в ідилічній Баварії. Серіал ґрунтується на спогадах ветеранів, а персонажі мають реальні прототипи. Цікавий погляд на Другу світову союзників.

Бункер

[ + – ] Трейлери фільму "Бункер"

2004, Німеччина/Італія

Фільм, який розповідає про останні дні Гітлера та його соратників у бункері в Берліні, що вмирає, де на захист виставляють дітей, а солдати напиваються до безпам'ятства. Побут у гітлерівському бункері у розпал радянського наступу показаний дуже прискіпливо, з точними деталями. В основу фільму лягли численні книги очевидців, насамперед секретарки фюрера, ну й, звичайно, мемуари Альберта Шпеєра.

Тихий океан

[ + – ] Трейлер серіалу "Тихий океан"

2010, США

Ще один мінісеріал, знятий Томом Генксом і Стівеном Спілбергом. Це історія про маловідому в країнах колишнього СРСР історію боїв на Тихому океані. До речі, зараз острови, за які вмирали сотні солдат з обох боків, стоять практично ненаселеними, а в джунглях іржавіє військова техніка. Показано битву за Пелеліу, битву за Гуадалканал та Іодзіму.

Дюнкерк

[ + – ] Трейлери фільму "Дюнкерк"

2017, США

Тричі оскароносний фільм Крістофера Нолана (претендував на 8 премій). Фільм заснований на подіях Дюнкеркської операції — евакуації морем англійських, французьких і бельгійських частин, блокованих у міста Дюнкерк німецькими військами після Дюнкеркської битви у 1940 році. Успіх йому забезпечив блискучий акторський склад, нетривіальний сюжет і розповідь про той епізод Другої світової, який рідко висвітлюється у фільмах.