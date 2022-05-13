Идеальный маникюр. Как ухаживать за ногтями в домашних условиях

Независимо от того, относитесь ли вы к тому типу людей, которые регулярно красят ногти в рамках системных ритуалов по уходу за собой, или к тем, кто постоянно ковыряет и кусает свои кутикулы, мы все хотим видеть наши ногти здоровыми и идеально ухоженными.

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Ухоженные ногти дают возможность выглядеть лучше в целом, и даже могут сделать руки визуально моложе. Об этом пишет goodhousekeeping.

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Чтобы нейтрализовать последствия слишком частого мытья рук и пропусков своевременного посещения салона, издание пообщалось со специалистами по уходу за ногтями, чтобы выяснить, что именно вам следует делать. Во-первых, как узнать, здоровы ли ваши ногти?

Признаки здоровых ногтей

Ногтевые пластины розовато-белого цвета.

Кутикулы растут равномерно

Ногти и белые кончики одинаковой длины

Выступающий белый участок в форме полумесяца (называемый лунулой) у основания ногтя

Признаки нездоровых ногтей

Шелушение или расслоение ногтей может быть следствием сухости или дефицита витаминов.

Крошечные белые пятна обычно означают, что вы слишком часто грызете ногти или красите их.

Горизонтальные борозды могут быть вызваны стрессом, высокой температурой или защемлением пальца.

Красная, опухшая кожа вокруг ногтей может быть вызвана удалением или прикусыванием кутикулы.

Ногти в форме ложки могут быть признаком дефицита железа или анемии

Если вы беспокоитесь о своем здоровье ногтей, важно проконсультироваться с дерматологом. "Поскольку ваши ногти очень хорошо видны, легче определить, есть ли с ними ли проблема — это означает, что вы можете лечить ногти на ранней стадии, если вам вовремя помогут", — говорит Дана Стерн, доктор медицинских наук, дерматолог и специалист по уходу за ногтями из Нью-Йорка. Вот как получить крепкие и здоровые ногти:

Сохраняйте руки в чистоте

После того, как вы вымоете руки, убедитесь, что ногти полностью очищены от грязи, сначала удалив все следы лака с помощью жидкости для снятия покрытия, не содержащей ацетона, которая не сушит ногти. Нанесите мыло на чистую зубную щетку, затем аккуратно потрите ногти и кожу вокруг них, чтобы удалить грязь, и отшелушите омертвевшую кожу без агрессивных сушильных химикатов, — советует Ава Шамбан, доктор медицинских наук, дерматолог из Лос-Анджелеса и автор книги "Исцели свою кожу".

Будьте аккуратны со своими ногтями

У вас тонкие ногти, так относитесь к ним соответственно. Избегайте использования металлических инструментов под ногтями, так как чрезмерное копание может привести к отделению ногтевой пластины от кожи (состояние, называемое онихолизисом), характерное для людей старше 50 лет. Уборка химическими веществами и мытье посуды вручную также могут ослабить ногти. Защитите их, надев резиновые, виниловые, нитриловые или пластиковые перчатки.

Регулярно стригите ногти

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Регулярное подравнивание так же важно для ваших ногтей, как и для ваших волос, и делает ногти менее склонными к зацеплениям и ломкости. Так что старайтесь подстригать их каждые две недели, регулируя частоту по мере необходимости, как только вы увидите, как ваши ногти начинают "негодовать".

Отдайте предпочтение здоровью ногтей, а не их длине

Длинные ногти — это элегантно, но если вы боретесь с заусеницами или ломкостью ногтей, лучше их укоротить. Более короткая форма ногтя с закругленными краями выглядит аккуратно и, как правило, за ними проще ухаживать, поэтому вам не придется подвергать ногти дополнительному износу. Пока каждый ноготь имеет одинаковую форму и соответствует девяти соседним ногтям, вы не пропустите добавленную длину.

Всегда держите пилочку для ногтей под рукой

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Если ваша работа или тренировки подвергают ваши ногти потенциальному повреждению, следует держать под рукой пилочку для ногтей, чтобы сразу же полировать любые неровные края. Для более гладкой отделки ногтя подпиливайте пластины в одном направлении с волокнами ногтя.

Вместо эмори-доски, из-за которой ногти могут отслаиваться и цепляться, попробуйте стеклянную (также называемую кристаллической) пилочку для ногтей. "Стеклянная пилка создаст ровный край ногтя и может использоваться на самых слабых, ломких и поврежденных ногтей", — говорит доктор Стерн.

Не забывайте также ухаживать за маникюрными инструментами

Дезинфекция инструментов для ногтей между использованиями так же важна, как и регулярная очистка кистей для макияжа, и по той же причине — от бактерий. Чтобы ваши ногти не заразились, лучше регулярно мыть металлические инструменты водой с мылом, а затем протирать их спиртом. И не забывайте регулярно заменять одноразовые инструменты, такие как наждачные досточки и покрытия.

Оставьте свои кутикулы в покое

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Кутикула выполняет очень важную функцию: она запечатывает область у основания ногтя. Так что подумайте дважды, прежде чем срезать или удалить кутикулу, потому что это может сломать эту защитную печать, оставив вас уязвимыми для бактерий и возможности заражения

Если вам нужно отодвинуть кутикулу, Дебби Палмер, доктор медицинских наук, медицинский директор Dermatology Associates of New York в Харрисоне, штат Нью-Йорк, рекомендует делать это раз в неделю после душа (когда кожа мягкая) с помощью деревянной апельсиновой палочки. В завершение массируйте кутикулы и ногти маслом для кутикулы или средством для ухода за ними. "Сывороткообразные укрепляющие средства быстро впитываются и обычно содержат увлажняющие вещества для увлажнения сухих, ломких ногтей".

Защитите ногти базовым покрытием

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Когда вы красите ногти дома, не пропускайте базовое покрытие. Этот шаг защищает ногти от окрашивания лаком и помогает цвету выглядеть более насыщенным и непрозрачным при нанесении всего лишь одного слоя. Даже без цвета "укрепляющие лаки оставляют на ногтях блестящее твердое покрытие, укрепляют кончики, делая их более толстыми, и могут защитить от повреждений", — говорит Внек. И если вы действительно хотите выйти на новый уровень, следует наносить слой прозрачного блеска между каждым слоем, чтобы придать дополнительный блеск и защиту ногтевой пластине.

Используйте верхний слой, чтобы предотвратить сколы ногтей

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Не думайте, что вы также можете отказаться от верхнего слоя. Этот шаг так же важен, так как верхний слой закрепляет цвет лака и придает вашему маникюру столь необходимый глянец. Специалисты рекомендует наносить еще один верхний слой каждые три дня, чтобы уменьшить количество сколов и добиться максимального эффекта от маникюра.