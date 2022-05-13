Ідеальний манікюр. Як доглядати за нігтями в домашніх умовах

Незалежно від того, чи належите ви до того типу людей, які регулярно фарбують нігті в межах системних ритуалів із догляду за собою, або до тих, хто постійно колупає та кусає свої кутикули, ми всі хочемо бачити наші нігті здоровими й ідеально доглянутими.

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Доглянуті нігті дають можливість мати кращий вигляд загалом і навіть можуть зробити руки візуально молодшими. Про це пише goodhousekeeping.

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Щоб нейтралізувати наслідки надто частого миття рук і пропусків своєчасного відвідування салону, видання поспілкувалось зі спеціалістами з догляду за нігтями, щоб з'ясувати, що саме вам слід робити. По-перше, як дізнатися, чи ваші нігті здорові?

Ознаки здорових нігтів

Нігтьові пластини рожево-білого кольору.

Кутикули ростуть рівномірно

Нігті та білі кінчики однакової довжини

Біла ділянка у формі пів місяця (називається місяцем) виступає біля основи нігтя

Ознаки хворих нігтів

Лущення або розшарування нігтів може бути наслідком сухості або дефіциту вітамінів.

Крихітні білі плями зазвичай означають, що ви занадто часто гризете нігті або фарбуєте їх.

Горизонтальні борозни можуть бути спричинені стресом, високою температурою чи защемленням пальця.

Червона, набрякла шкіра навколо нігтів може бути викликана видаленням або прикусуванням кутикули.

Нігті у формі ложки можуть бути ознакою дефіциту заліза або анемії.

Якщо ви турбуєтеся про здоров'я нігтів, важливо проконсультуватися з дерматологом. "Оскільки ваші нігті дуже добре видно, легше визначити, чи є з ними проблема — це означає, що ви можете лікувати нігті на ранній стадії, якщо вам вчасно допоможуть", — говорить Дана Стерн, доктор медичних наук, дерматологиня та фахівчиня з догляду за нігтями з Нью-Йорка. Ось як отримати міцні та здорові нігті:

Зберігайте руки в чистоті

Після того, як ви вимиєте руки, переконайтеся, що нігті повністю очищені від бруду, спочатку видаливши всі сліди лаку за допомогою рідини для зняття покриття, що не містить ацетону, яка не сушить нігті. Нанесіть мило на чисту зубну щітку, потім акуратно потріть нігті та шкіру навколо них, щоб видалити бруд, і відлущить змертвілу шкіру без агресивних сушильних хімікатів, — радить Ава Шамбан, доктор медичних наук, дерматологиня з Лос-Анджелеса.

Будьте обережні зі своїми нігтями

У вас тонкі нігті, тож ставтеся до них відповідно. Уникайте використання металевих інструментів під нігтями, оскільки надмірне копання може призвести до відокремлення нігтьової пластини від шкіри (стан, званий оніхолізисом), характерне для людей старше 50 років. Прибирання хімічними речовинами та миття посуду вручну також можуть послабити нігті. Захистіть їх, одягнувши гумові, вінілові, нітрилові або пластикові рукавички.

Регулярно стрижіть нігті

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Регулярне підрівнювання так само важливе для ваших нігтів, як і для вашого волосся, і робить нігті менш схильними до зачеплень і ламкості. Так що намагайтеся підстригати їх кожні два тижні, регулюючи частоту при необхідності, як тільки ви побачите, як ваші нігті починають "обурюватися".

Віддайте перевагу здоров'ю нігтів, а не їхній довжині

Довгі нігті — це елегантно, але якщо ви боретеся із задирками або ламкістю нігтів, краще їх укоротити. Коротша форма нігтя із закругленими краями має акуратний вигляд, і, як правило, за ними простіше доглядати, тому вам не доведеться піддавати нігті додатковому зносу. Поки кожен ніготь має однакову форму та відповідає дев'яти сусіднім нігтям, ви не пропустите додану довжину.

Завжди тримайте пилочку для нігтів під рукою

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Якщо ваша робота або тренування піддають ваші нігті потенційному пошкодженню, слід тримати під рукою пилочку для нігтів, щоб одразу ж полірувати будь-які нерівні краї. Для гладшої обробки нігтя підпилюйте пластини в одному напрямку з волокнами нігтя.

Замість еморі-дошки, через яку нігті можуть відшаровуватися і чіплятися, спробуйте скляну (також звану кристалічною) пилку для нігтів. "Скляна пилка створить рівний край нігтя й може використовуватися для слабких, ламких і пошкоджених нігтів", — говорить доктор Стерн.

Не забувайте також доглядати манікюрні інструменти

Дезінфекція інструментів для нігтів між використаннями така ж важлива, як і регулярне очищення кистей для макіяжу, і з тієї ж причини — від бактерій. Щоб ваші нігті не заразилися, краще регулярно мити металеві інструменти водою з милом, а потім протирати спиртом. І не забувайте регулярно замінювати одноразові інструменти, такі як наждачні дощечки та покриття.

Дайте своїм кутикулам спокій

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Кутикула виконує дуже важливу функцію: вона запечатує область біля основи нігтя. Так що подумайте двічі, перш ніж зрізати або видалити кутикулу, тому що це може зламати цю захисну печать, залишивши вас вразливими для бактерій і можливості зараження.

Якщо вам потрібно відсунути кутикулу, Деббі Палмер, доктор медичних наук, медична директорка Dermatology Associates of New York у Гаррісоні, штат Нью-Йорк, рекомендує робити це раз на тиждень після душу (коли м'яка шкіра) за допомогою дерев'яної апельсинової палички. На завершення масажуйте кутикули та нігті олією для кутикули або засобом догляду за ними. "Сироваткоподібні зміцнювальні засоби швидко вбираються та зазвичай містять зволожувальні речовини для зволоження сухих, ламких нігтів".

Захистіть нігті базовим покриттям

Фото: Соцсети

Коли ви фарбуєте нігті вдома, не пропускайте базове покриття. Цей крок захищає нігті від фарбування лаком і допомагає кольору виглядати більш насиченим і непрозорим при нанесенні лише одного шару. Навіть без кольору "лаки, що зміцнюють, залишають на нігтях блискуче тверде покриття, зміцнюють кінчики, роблячи їх товстішими, і можуть захистити від пошкоджень", — говорить Внек. І якщо ви дійсно хочете вийти на новий рівень, слід наносити прозорий шар блиску між кожним шаром, щоб надати додаткового блискку та захисту нігтьовій пластині.

Використовуйте верхній шар, щоб запобігти сколам нігтів

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Не думайте, що ви можете відмовитися від верхнього шару. Цей крок важливий, оскільки верхній шар закріплює колір лаку і надає вашому манікюру настільки необхідний глянець. Фахівці рекомендують наносити ще один верхній шар кожні три дні, щоб зменшити кількість сколів і досягти максимального ефекту від манікюру.