Режиссер Андрей Звягинцев высказался против войны и в защиту Максима Галкина

Сейчас режиссер нашумевшего фильма "Левиафан" проходит реабилитацию в Германии, пережив полуторамесячную кому

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Российский режиссер Андрей Звягинцев дал первое интервью после начала вторжения ВС РФ в Украину. Он высказался против войны и поддержал артистов, покинувших Россию. Об этом он рассказал в интервью журналисту Антону Долину.

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Сейчас режиссер фильмов "Левиафан", "Елена" и "Нелюбовь" проходит тяжелую реабилитацию после коронавируса, полуторамесячной искусственной комы и последовавшей полинейропатии. Перед болезнью Звягинцев начал работу над новым фильмом, сейчас он не может активно участвовать в подготовке съемок, так что выбирал локации и актеров по фото, присланных ассистентами.

[ + – ] Андрей Звягинцев и журналист Антон Долин Фото: Скриншот

Звягинцев рассказал в интервью, что всегда был против войны. И именно об этом говорил в своих фильмах, но послание осталось неуслышанным. А война в Украине, как считает режиссер, — это следствие "гражданской войны", которая шла в России все последние годы.

"Все, что происходит, — это "гражданская война", просто вытесненная на чужую территорию. Мы как проводники длим эту войну. Мы должны остановить эту войну в себе", — заявил режиссер.

"Я видел одно интервью, в России взятое у одного артиста. Не буду говорить чье. Случайно на них попал. И все 40 минут он всячески уходил от прямого ответа на вопрос, ссылаясь на то, что в геополитике ничего не понимает. Зачем нужно что-то понимать в политике, когда Мариуполь просто разбомблен дотла?! Ты, молодой человек, могущий зайти в YouTube и посмотреть эту картину, ты просто поверишь каждому кадру, каждому слову. В этих многоэтажных домах не живут эти, как их, "нацики". Это просто невероятная ложь – пускать ракеты и сеять бомбы по жилым кварталам и называть это денацификацией", – сказал Звягинцев.

Самоцензура в российском кино была и до войны в Украине, говорит Звягинцев. Но сейчас она просто стала неприкрытой.

"Просто отважно говори себе: "Я могу говорить". Вот этот слоган "Я могу говорить", эта фраза из "Зеркала" Тарковского памятная, она меня вдохновляла. Не сама эта фраза, а вообще ощущение такого гиперборейства или какого-то рыцарства, когда ты сам себе говоришь: "Что ты тогда вообще коптишь небо, если ты не можешь говорить о том, что ты считаешь правильным сказать? Тогда зачем это все нужно?", — отметил режиссер.

Режжисер выступил в защиту тех российских артистов, которые покинули РФ. Он признался, что следит за новостями и всецело поддерживает шоумена Максима Галкина, который сейчас находится в Израиле и высказывается против происходящего в Украине.

"Когда объявляют предателем родины тех, кто ее покинул и объявляют об этом, то мне хочется вернуть это тем, кто такое говорит. Уехавших записывают в какие-то списки. Кого-то ждут, когда он наконец-то объявится. Галкин вот опубликовал видео. Он совершенно точно выражает и мои мысли тоже", — сказал режиссер.

[ + – ] Интервью Андрея Звягинцева

Но Звягинцев подчеркнул, что может озвучивать свои мысли сейчас, пока находится в Германии. В России же "совсем другая ситуация".

"И люди, я убежден, совершенно не согласны с происходящим, называют эту войну войной. Но просто держат это в себе. Уверен, – заявил режиссер. – Вот я говорю: выбросьте телевизор, выключите его. Это чистый наркотик, яд лжи, который вливается вам в уши, и вы действительно в какой-то момент можете поверить, что там мирное население не страдает от наших бомбежек и ракетных ударов", — резюмировал режиссер и выразил надежду, что когда-нибудь смодет вернуться в РФ и не перестанет снимать кино.

Известность Звягинцеву принесла снятая им картина "Возвращение" (2003). Всего на счету режиссера семь кинокартин и один телесериал. Он — двукратный номинант премии "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке" – на победу в этой номинации претендовали снятые им картины "Левиафан" (2014) и "Нелюбовь" (2017). Обладатель главного приза Венецианского и лауреат Каннского кинофестивалей.