Режисер Андрій Звягінцев висловився проти війни та на захист Максима Галкіна

Зараз режисер гучного фільму "Левіафан" проходить реабілітацію в Німеччині, переживши півторамісячну кому.

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Російський режисер Андрій Звягінцев дав перше інтерв'ю після початку вторгнення ЗС РФ до України. Він висловився проти війни та підтримав артистів, які покинули Росію. Про це він розповів у інтерв'ю журналісту Антону Доліну.

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Зараз режисер фільмів "Левіафан", "Олена" та "Нелюбов" проходить важку реабілітацію після коронавірусу, півторамісячної штучної коми та полінейропатії. Перед хворобою Звягінцев розпочав роботу над новим фільмом, зараз він не може брати активну участь у підготовці зйомок, тому вибирав локації та акторів за фото, надісланих асистентами.

[ + – ] Андрій Звягінцев і журналіст Антон Долін Фото: Скриншот

Звягінцев розповів в інтерв'ю, що завжди був проти війни. І саме про це говорив у своїх фільмах, але послання залишилося непочутим. А війна в Україні, як вважає режисер, — це наслідок громадянської війни, яка йшла в Росії всі останні роки.

"Все, що відбувається, — це "громадянська війна", просто витіснена на чужу територію. Ми як провідники продовжуємо цю війну. Ми повинні зупинити цю війну в собі", — заявив режисер.

"Я бачив одне інтерв'ю, в Росії взяте в одного артиста. Не говоритиму чиє. Випадково на нього потрапив. І всі 40 хвилин він усіляко уникав прямої відповіді на питання, посилаючись на те, що в геополітиці нічого не розуміє. Навіщо потрібно щось розуміти в політиці, коли Маріуполь просто розбомблений ущент?! Ти, молодий чоловіче, який може зайти в YouTube і подивитися цю картину, ти просто повіриш кожному кадру, кожному слову. Це просто неймовірна брехня — пускати ракети й сіяти бомби по житлових кварталах і називати це денацифікацією", — сказав Звягінцев.

Самоцензура в російському кіно була і до війни в Україні, каже Звягінцев. Але зараз вона просто стала неприкритою.

"Просто відважно говори собі: "Я можу говорити". Ось цей слоган "Я можу говорити", ця фраза з "Дзеркала" Тарковського пам'ятна, вона мене надихала. Не сама ця фраза, а взагалі відчуття такого гіперборейства чи якогось лицарства, коли ти сам собі кажеш: "Що ти тоді взагалі коптиш небо, якщо ти не можеш говорити про те, що ти вважаєш за правильне сказати?" Тоді навіщо це все потрібно?" — зазначив режисер.

Режисер виступив на захист тих російських артистів, які залишили РФ. Він зізнався, що стежить за новинами та повністю підтримує шоумена Максима Галкіна, який зараз перебуває в Ізраїлі та висловлюється проти того, що відбувається в Україні.

"Коли оголошують зрадником батьківщини тих, хто її покинув і говорять про це, то мені хочеться повернути це тим, хто таке каже. Тих, хто виїхав, записують у якісь списки. Когось чекають, коли він нарешті з'явиться. Галкін ось опублікував відео. Він точно висловлює і мої думки теж", — сказав режисер.

[ + – ] Інтерв'ю Андрія Звягінцева

Але Звягінцев підкреслив, що може озвучувати свої думки зараз, доки перебуває в Німеччині. У Росії ж "зовсім інша ситуація".

"І люди, я переконаний, абсолютно не згодні з тим, що відбувається, називають цю війну війною. Але просто тримають це в собі. Упевнений, — заявив режисер. — Ось я кажу: викиньте телевізор, вимкніть його. Це чистий наркотик, отрута брехні, яка вливається вам у вуха, і ви дійсно в якийсь момент можете повірити, що там мирне населення не страждає від наших бомбардувань і ракетних ударів", — резюмував режисер і висловив надію, що колись зможе повернутися в РФ і не перестане знімати кіно.

Популярність Звягінцеву принесла знята ним картина "Повернення" (2003). Загалом на рахунку режисера сім кінокартин і один телесеріал. Він — дворазовий номінант премії "Оскар" у категорії "Найкращий фільм іноземною мовою" — на перемогу в цій номінації претендували зняті ним картини "Левіафан" (2014) і "Нелюбов" (2017). Володар головного призу Венеційського та лауреат Каннського кінофестивалів.