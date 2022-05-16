Победа Добра над Злом. Астро-прогноз для Украины на 16-22 мая

В понедельник многие испытывают раздражение и усталость, однако пятница и воскресенье компенсируют весь негатив.

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Период с 16 по 22 мая обещает быть насыщенным и богатым на хорошие события, о чем рассказала в своем традиционном прогнозе астролог Марина Скади.

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16 мая, понедельник

Неделя начинается с лунного затмения в 7:11 по киевскому времени в 26 градусе Скорпиона, который закроет весенний коридор затмений. В этот день у многих может быть плохое настроение, присутствует ощущение, что все, что радовало и давало энергию, уходит. Однако важно понять, что такое состояние краткосрочно. В 14:50 Луна переходит в знак Стрельца и строит гармоничный аспект с Юпитером. К вечеру ситуация нормализуется, даже если утром или днем было очень сложно.

Затмение 16 мая изменит жизнь многих людей, но, чтобы получить положительные трансформации, нужно избавиться от старого и бесперспективного, открыв свое сердце для будущего. Влияние лунного коридора затмений, несмотря на то, что он закрывается, будет продолжаться еще минимум полгода, до осеннего коридора затмений.

17 мая, вторник

В этот день убывающая Луна в Стрельце в гармоничном аспекте с Венерой. Это означает, что любовь, творчество и праздник торжествуют, наблюдается расцвет женских энергий. День благоприятен для максимального использования внутренней энергии, любви, супружеских отношений, парных контактов, застолья, веселья. Энергетика настолько радостная и легкая, что не способствует никаким важным делам.

Кроме того, во вторник усилится важность внутренних процессов, откроется доступ к собственным глубинным ресурсам, что поможет достичь успеха во всех начинаниях.

18 мая, среда

Убывающая Луна будет находиться в Стрельце до 15:01, после чего переходит в Козерог, а Марс и Нептун соединятся в Рыбах. Это день вдохновения и творчества. Он также подходит для восстановления и регенерации. Поскольку действия будут обусловлены эмоциями, они окажутся малоэффективны в тех сферах, где требуется точность и скорость.

В этот день на поверхность всплывут те человеческие качества, которые обычно скрываются: пороки, страхи, низменные инстинкты и так далее. Высока вероятность того, что активизируются различного вида воры, мошенники и аферисты. Но главная угроза этого дня – алкоголь и средства, меняющие сознание, а также последствия от их применения как для человека, так и для общества. После 15:00 часов риски снижаются, а Луна переходит в знак Козерог, который структурирует мысли.

Такой поворот поспособствует тому, что большинство людей начнут проявлять сдержанность, будут готовы к самоограничениям и отказу от излишеств. Вечер – подходящее время для того, чтобы пересмотреть свой рацион, сесть на диету, сбросить лишние килограммы.

По словам астролога, 18 мая – благотворный день для спецслужб (секретные организации, служба внешней разведки). Значительных результатов достигнут все, кто действует скрыто, занимается тайной деятельностью, исследованием и расследованиями

19 мая, четверг

В четверг будет наблюдаться убывающая Луна в Козероге в гармоничном аспекте с Ураном, а Солнце – в тригоне с ретроградным Плутоном. Энергетически мощный и благоприятный день.

Благодаря терпению и трудолюбию можно добиться покровительства начальства или ожидать поддержки спонсора. Хорошее время для финансовых дел, поиска помощи, решения вопросов, связанных общими ресурсами и деньгами других людей. Идет формирование секстиля Юпитера и ретроградного Меркурия (точный аспект 20 мая). В эти два дня, 19-20 мая, прекрасно работает логика, хорошо удается планирование и важная работа, удачное время для выполнения работ, требующих точности, строгих математических расчетов, четкого выполнения инструкций. Эмоции отходят на второй план, что позволяет анализировать события и находить ответы на многие вопросы.

19 и 20 мая обстоятельства складываются наилучшим образом для масштабирования, расширения юридических дел, решения затянувшихся вопросов с западными партнерами.

20 мая, пятница

Убывающая Луна в Козероге будет до 15:52, после чего переходит в знак Водолея. В соединении с ретроградным Плутоном и в гармонии солнцем, Марсом, Нептуном и секстиль Юпитера с ретроградным Меркурием говорят о том, что благоприятные тенденции предыдущего дня продолжаются, хотя и есть напряжение Луны и Венеры, это горячие энергии. Возможны конфликты с партнерами, которые неожиданно вспыхивают и так же быстро заканчиваются. Чтобы провести день с максимальной пользой, стоит учесть период Луны без курса с 14:49 до 15:52, что является в целом неэффективным временем.

Пятница – день открытий, откровений, духовного преображения, преодоления сомнений. Будьте открыты тому, что приходит. Желательно находиться в обществе единомышленников, и их мнение поможет на многое открыть глаза. Это день освобождения от долгов и тяжелых состояний. На внешнем уровне в связи с военной агрессией России в Украине уже всем становится понятно, что силы добра одержат победу над силами зла, и это произойдет уже очень скоро.

21 мая, суббота

С 21 мая Солнце в Близнецах. Оно переходит в этот знак в 4:23 по киевскому времени, соединяется с ретроградным Меркурием, управителем этого знака 21-22 мая. Убывающая Луна находится в Водолее в напряжении с Ураном, и эту энергию эффективно можно использовать в активных действиях, общественной работе. Увеличивается способность принимать интуитивные парадоксальные решения. Однако стоит проявить максимальную осторожность при работе с техникой и электричеством. Есть реальные угрозы поломки техники, перебоев с электричеством или вообще в самый неподходящий момент вдруг выйдет из строя телефон или компьютер. Астролог советует накануне проверить работоспособность аппаратуры и мобильных приложений.

Люди, привыкшие вести спокойный неспешный образ жизни могут почувствовать себя в субботу не очень хорошо, возможен сбой жизненного ритма, поскольку энергия прибавляется, а цели, куда ее направить, нет. У многих может возникнуть острое желание быстрых перемен, однако сейчас не стоит ускорять процессы, поскольку продолжается период ретроградного Меркурия. Поскольку Луна проходит по Водолею, у людей пробуждается интерес ко всему новому: приходят интересные и неожиданные идеи.

Что касается политики, то в этот день возможны громкие заявления от глав государств, объяснения того или иного события, которое до этого скрывалось. Активность будет, в основном, направлена на прояснение важных моментов, что позволит в результате понять и объяснить важные прошлые события.

22 мая, воскресенье

Убывающая Луна в Водолее соединяется с Сатурном в гармоничном аспекте с Венерой. Почти весь день, с 10:19 до 18:49 по киевскому времени, она будет без курса, после чего переходит в знак Рыб, а Марс пребывает в секстиле с ретроградным Плутоном. Ко всем еще и формируется гармоничный аспект Солнце-Юпитер.

Это день справедливости и объединения людей, движения вперед, активности и выводов. Хорошее время для обучения, экзаменов, испытаний на профессионализм. Воскресенье подходит для групповой работы. Потенциал этого дня и следующее 23 мая несут долгосрочные благоприятные энергии.

22 мая можно сделать многое и сразу получить интересные предложения, а в работе возможна помощь единомышленников. Спокойный вечер будет благоприятствовать спокойному общению с родными и близкими, а также идеально подходит для романтики и дружеского общения.

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