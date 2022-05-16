Перемога Добра над Злом. Астропрогноз для України на 16-22 травня

У понеділок багато хто відчуває роздратування та втому, проте п'ятниця та неділя компенсують увесь негатив.

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Період із 16 по 22 травня обіцяє бути насиченим і багатим на хороші події, про що розповіла у своєму традиційному прогнозі астрологиня Марина Скаді.

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16 травня, понеділок

Тиждень починається з місячного затемнення о 7:11 за київським часом у 26 градусах Скорпіона, який закриє весняний коридор затемнень. У цей день у багатьох може бути поганий настрій, є відчуття, що все, що тішило та давало енергію, йде. Проте важливо зрозуміти, що такий стан є короткостроковим. О 14:50 Місяць переходить на знак Стрільця та будує гармонійний аспект із Юпітером. Надвечір ситуація нормалізується, навіть якщо вранці чи вдень було дуже складно.

Затемнення 16 травня змінить життя багатьох людей, але щоб отримати позитивні трансформації, потрібно позбутися старого та безперспективного, відкривши своє серце для майбутнього. Вплив місячного коридору затемнень, незважаючи на те, що він закривається, триватиме ще мінімум пів року до осіннього коридору затемнень.

17 травня, вівторок

Цього дня Місяць у Стрільці в гармонійному аспекті з Венерою. Це означає, що любов, творчість і свято тріумфують, спостерігається розквіт жіночих енергій. День сприятливий для максимального використання внутрішньої енергії, кохання, подружніх стосунків, парних контактів, застілля, веселощів. Енергетика настільки радісна та легка, що не сприяє жодним важливим справам.

Крім того, у вівторок посилиться важливість внутрішніх процесів, відкриється доступ до власних глибинних ресурсів, що допоможе досягти успіху в усіх починаннях.

18 травня, середа

Місяць перебуватиме в Стрільці до 15:01, після чого переходить у Козеріг, а Марс і Нептун з'єднаються в Рибах. Це день натхнення та творчості. Він також підходить для відновлення та регенерації. Оскільки дії будуть зумовлені емоціями, вони виявляться малоефективними у тих сферах, де потрібна точність і швидкість.

Цього дня на поверхню спливуть ті людські якості, які зазвичай ховаються: пороки, страхи, низинні інстинкти тощо. Висока ймовірність того, що активізуються різноманітні злодії, шахраї й аферисти. Але головна загроза цього дня — алкоголь та засоби, що змінюють свідомість, а також наслідки від їхнього застосування як для людини, так і для суспільства. Після 15:00 години ризики знижуються, а Місяць переходить на знак Козеріг, який структурує думки.

Такий поворот сприятиме тому, що більшість людей почнуть виявляти стриманість, будуть готові до самообмеження та відмови від надмірностей. Вечір — слушний час для того, щоб переглянути свій раціон, сісти на дієту, скинути зайві кілограми.

За словами астролога, 18 травня — сприятливий день для спецслужб (секретні організації, служба зовнішньої розвідки). Значних результатів досягнуть усі, хто діє приховано, займається таємною діяльністю, дослідженням і розслідуваннями.

19 травня, четвер

У четвер спостерігатиметься спадний Місяць у Козерозі в гармонійному аспекті з Ураном, а Сонце — у тригоні з ретроградним Плутоном. Енергетично потужний і сприятливий день.

Завдяки терпінню та працьовитості можна домогтися заступництва начальства або чекати на підтримку спонсора. Гарний час для фінансових справ, пошуку допомоги, вирішення питань, пов'язаних спільними ресурсами та грошима інших людей. Іде формування секстилю Юпітера та ретроградного Меркурія (точний аспект 20 травня). У ці два дні, 19-20 травня, чудово працює логіка, добре вдається планування та важлива робота, вдалий час для виконання робіт, які потребують точності, суворих математичних розрахунків, чіткого виконання інструкцій. Емоції відходять на другий план, що дозволяє аналізувати події та знаходити відповіді на багато питань.

19 та 20 травня обставини складаються найкращим чином для масштабування, розширення юридичних справ, вирішення питань із західними партнерами.

20 травня, п'ятниця

Спадаючий Місяць у Козерозі буде до 15:52, після чого переходить на знак Водолія. У поєднанні з ретроградним Плутоном і в гармонії із Сонцем, Марсом, Нептуном і секстилем Юпітера з ретроградним Меркурієм говорить про те, що сприятливі тенденції попереднього дня продовжуються, хоч і є напруга Місяця та Венери, це гарячі енергії. Можливі конфлікти з партнерами, які несподівано спалахують і так само швидко закінчуються. Щоб провести день із максимальною користю, варто врахувати період Місяця без курсу з 14:49 до 15:52, що є загалом неефективним часом.

П'ятниця — день відкриттів, одкровень, духовного перетворення, подолання сумнівів. Будьте відкриті для того, що надходить. Бажано перебувати в суспільстві однодумців, і їхня думка допоможе на багато чого розплющити очі. Це день визволення від боргів і тяжких станів. На зовнішньому рівні у зв'язку з військовою агресією Росії в Україні вже всім стає зрозумілим, що сили добра здобудуть перемогу над силами зла, і це станеться вже дуже скоро.

21 травня, субота

Із 21 травня Сонце в Близнюках. Воно переходить у цей знак о 4:23 за київським часом, з'єднується з ретроградним Меркурієм, управителем цього знака 21-22 травня. Місяць перебуває у Водолії в напрузі з Ураном, і цю енергію ефективно можна використовувати в активних діях, громадській роботі. Збільшується здатність приймати інтуїтивні парадоксальні рішення. Проте варто проявити максимальну обережність під час роботи з технікою та електрикою. Є реальні загрози поломки техніки, перебоїв із електрикою або взагалі в найневідповідніший момент вийде з ладу телефон або комп'ютер. Астролог радить напередодні перевірити працездатність апаратури та мобільних додатків.

Люди, які звикли вести спокійний повільний спосіб життя, можуть відчути себе в суботу не дуже добре, можливий збій життєвого ритму, оскільки енергія додається, а мети, куди її направити, немає. У багатьох може виникнути гостре бажання швидких змін, проте зараз не варто прискорювати процеси, оскільки триває період ретроградного Меркурія. Оскільки Місяць проходить по Водолію, у людей прокидається інтерес до всього нового: приходять цікаві та несподівані ідеї.

Щодо політики, то цього дня можливі гучні заяви від глав держав, пояснення тієї чи іншої події, яка до цього ховалась. Активність буде здебільшого спрямована на прояснення важливих моментів, що дозволить у результаті зрозуміти та пояснити важливі минулі події.

22 травня, неділя

Місяць у Водолії з'єднується із Сатурном в гармонійному аспекті з Венерою. Майже весь день, з 10:19 до 18:49 за київським часом, вона буде без курсу, після чого переходить на знак Риб, а Марс перебуває в секстилі з ретроградним Плутоном. До всього ще формується гармонійний аспект Сонце-Юпітер.

Це день справедливості й об'єднання людей, руху вперед, активності та висновків. Гарний час для навчання, іспитів, випробувань на професіоналізм. Неділя підходить для групової роботи. Потенціал цього дня та наступне 23 травня несуть довгострокові сприятливі енергії.

22 травня можна зробити багато й одразу отримати цікаві пропозиції, а в роботі можлива допомога однодумців. Спокійний вечір сприятиме спокійному спілкуванню з рідними та близькими, а також ідеально підходить для романтики та дружнього спілкування.

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