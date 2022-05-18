Идеальный рецепт свиной рульки. С горчицей и темным пивом

Свиная рулька — это недорогое и вкусное мясо, но его нужно уметь правильно готовить

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Многие с опаской относятся к блюдам, где в качестве ингредиента используется пиво. Но оно придает мясу карамельный привкус и замечательно подходит для запекания свинины. Известный повар Евгений Клопотенко рассказал, что именно так готовят в Чехии и Германии свиную рульку – одно из самых популярных блюд в пивных ресторанах этих стран, в Чехии это блюдо называют вепрево колено.

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Из-за темного пива мясо будет иметь солодовый и немного карамельный вкус и красивую золотистую корочку. Можно использовать и светлое пиво, но темное гарантированно даст такой результат.

Свиная рулька в темном пиве

Ингредиенты:

1 свиная рулька

500 мл темного пива

400 г грибов вешенок (можно без них)

2 ст. л. горчицы в зернах

зерна кориандра (опционально)

соль по вкусу

При выборе мяса стоит учитывать, что в передней рульке меньше жира. Если такую купить не удалось, и вам кажется, что в рульке слишком много сала, то стоит варить ее полчаса, позже воду слить и снова варить в свежей воде. С каждой такой варкой количество жира в рульке будет уменьшаться.

Но если вам посчастливилось купить идеальную рульку, то варить ее нужно 1,5-2 часа не меняя воду на небольшом огне. Воду нужно посолить. Когда мясо будет отделяться от кости – ее нужно достать из бульона. Бульон, в свою очередь, можно использовать для приготовления холодца.

Теперь предстоит запечь рульку в духовке. Это можно сделать в рукаве, или же в глубокой посуде, которую сверху стоит прикрыть фольгой. В рукаве предпочтительней, ведь тогда пиво не будет быстро испаряться. Вешенки здесь выступают в роли будущего гарнира, ведь они прекрасно впитывают пиво и обладают приятной структурой.

Итак, рульку надо смазать горчицей (желательно с зернышками), посолить, поместить в рукав, залить пивом, добавить вешенки и поместить в духовку.

Запекайте свиную рульку при температуре 200 градусов 1 час. Если хотите получить корочку, откройте рукав чуть раньше. Но открывайте очень осторожно, чтобы не обжечься.