Ідеальний рецепт свинячої рульки. З гірчицею і темним пивом

Свиняча рулька — це недороге та смачне м'ясо, але його потрібно вміти правильно готувати.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Багато хто з побоюванням ставляться до страв, де як інгредієнт використовується пиво. Але воно надає м'ясу карамельного присмаку та чудово підходить для запікання свинини. Відомий кухар Євген Клопотенко розповів, що саме так готують у Чехії та Німеччині свинячу рульку — одну з найпопулярніших страв у пивних ресторанах цих країн, у Чехії цю страву називають вепреве коліно.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Через темне пиво м'ясо матиме солодовий і трохи карамельний смак та красиву золотисту скоринку. Можна використовувати і світле пиво, але темне гарантовано дасть такий результат.

Свиняча рулька у темному пиві

Інгредієнти:

1 свиняча рулька;

500 мл темного пива;

400 г грибів гливи (можна без них);

2 ст. л. гірчиці у зернах;

зерна коріандру (опціонально);

сіль за смаком.

У процесі вибору м'яса варто враховувати, що в передній рульці менше жиру. Якщо таку купити не вдалося, і вам здається, що в рульці занадто багато сала, то варто варити її півгодини, потім воду злити і знову варити у свіжій воді. З кожним таким варінням кількість жиру в рульці зменшуватиметься.

Але якщо вам пощастило купити ідеальну рульку, то варити її потрібно 1,5-2 години, не міняючи воду на невеликому вогні. Воду треба посолити. Коли м'ясо відокремлюватиметься від кістки — її треба дістати з бульйону. Бульйон можна використовувати для приготування холодця.

Тепер потрібно запекти рульку в духовці. Це можна зробити в рукаві, або ж у глибокому посуді, який зверху варто прикрити фольгою. У рукаві краще, адже тоді пиво не буде швидко випаровуватися. Гливи тут є майбутнім гарніром, адже вони чудово вбирають пиво і мають приємну структуру.

Отже, рульку треба змастити гірчицею (бажано із зернятками), посолити, помістити в рукав, залити пивом, додати гливи і помістити в духовку.

Запікайте свинячу рульку за температури 200 градусів 1 годину. Якщо хочете отримати скоринку, відкрийте рукав трохи раніше. Але відкривайте дуже обережно, щоб не обпектися.