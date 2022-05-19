Шевелюра летом. 7 способов сохранить здоровье и красоту волос

Летом волосы особенно повержены риску влияния солнечных лучей и сухого воздуха, поэтому они нуждаются в глубоком увлажнении

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Сильные и здоровые волосы менее подвержены повреждениям летних факторов, поэтому важно построить крепкую защитную стену для ваших волос до того, как наступит лето, и солнечный свет проявится во всей своей мощи. Вот 7 основных вещей, которые помогут вам подготовить волосы к лету.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Стиль жизни" в Facebook Подписаться

Подготовьте волосы следующими способами

Сохраняйте влагу в ваших волосах

Пейте много воды

Регулярно используйте маски для волос

Мойте голову каждый день

Будьте осторожны на пляже

Не подвергайте кожу головы воздействию солнца

Здоровый образ жизни — залог здоровых волос

Сохраните влагу в ваших волосах

Из-за повышения влажности летом ваши волосы могут стать безжизненными и сухими. Ваши волосы нуждаются во влаге, чтобы оставаться здоровыми и выглядеть красиво. Вы должны увлажнять и кондиционировать волосы от корней до кончиков, чтобы сохранить здоровые пряди.

Вот несколько советов, которые помогут сохранить волосы увлажненными в течение всего лета:

Смазывание волос маслом поможет сохранить их гладкими и не путающимися. Используйте натуральное масло от качественного бренда, которое включает в себя основные витамины и минералы, необходимые вашим волосам. Натуральные масла, такие как кокосовое, аргановое, миндальное и жожоба, отлично подходят для ваших волос. Использование этих масел с несколькими каплями эфирного масла, такого как чайное дерево или лаванда, может принести невероятную пользу вашим волосам. Всегда наносите масло на чистую кожу головы, чтобы оно могло проникнуть в кожу и обеспечить максимальный эффект.

Используйте кондиционер с SPF не реже одного раза в неделю, чтобы защитить волосы от ультрафиолетовых лучей. Выберите продукт от качественного бренда, который подходит для вашего типа волос.

Регулярное глубокое кондиционирование волос другими натуральными продуктами также увлажняет их. Известно, что банан, масло ши, яблочный уксус и подобные ингредиенты в сочетании с другими натуральными продуктами кондиционируют волосы и придают им естественный блеск.

Так же, как жаркая погода может высушить волосы, использование тепловых инструментов для завивки или выпрямления волос еще больше их повредит. Вы всегда должны позволять своим волосам высохнуть естественным путем. Сушка феном влажных волос при высокой температуре приводит к тому, что волокна волос набухают и сжимаются, что причиняет вред.

Пейте много воды

Вода полезна не только для тела, но и для волос! Это помогает сохранить кожу головы увлажненной, а волосы здоровыми. Вы должны выпивать не менее двух литров воды каждый день, чтобы избежать обезвоживания, и больше, если погода очень теплая. Всегда носите с собой бутылку воды или две, чтобы избежать обезвоживания.

Регулярно используйте маски для волос

Большинство из нас путают кондиционеры и маски, тем самым недооценивая силу маски и, возможно, полностью избегая ее. Кондиционер сделает ваши волосы мягкими и послушными. Однако маска для волос делает более интенсивную работу, проникая глубоко в кожу головы. Он увлажняет волосы, а также кондиционирует их.

Кондиционеры предназначены для ежедневного использования или всякий раз, когда вы моете волосы шампунем. С другой стороны, маски для волос следует использовать раз в неделю.

Использование маски для волос обеспечивает увлажнение, уменьшает повреждение и ломкость, уменьшает пушистость и делает волосы сильнее. Со свежими волосами и омоложенной кожей головы ваши волосы будут готовы к борьбе с солнцем. Как и в случае с любым продуктом для волос, обязательно выберите маску, предназначенную для вашего типа волос.

Чаще мойте волосы

Летние бризы могут быть как сухими, так и пыльными. Жара заставляет нас больше потеть на коже головы, делая наши волосы жирными и грязными. Грязные волосы, в свою очередь, склонны к секущимся кончикам, завивают и перхоти. Зимой вы можете мыть голову два раза в неделю, но летом вы должны взять за привычку мыть голову каждый день.

Однако избегайте использования шампуня каждый день, так как это может привести к пересушиванию кожи головы. Вместо этого ополаскивайте волосы под водой, чтобы удалить пот, грязь и пыль, и мойте их шампунем два или три раза в неделю

Будьте осторожны на пляже

Общественные бассейны и море загрязнены различными химическими веществами и отложениями, которые могут повредить ваши волосы, если вы не примете меры предосторожности. Это потому, что эти компоненты могут лишить ваши волосы эфирных масел, делая их тусклыми и безжизненными.

Перед тем, как войти в воду, эксперты советуют намочить волосы, чтобы предотвратить прямой контакт между волосами и этими элементами. Если вы плаваете в бассейне с хлором, вы должны использовать несмываемый кондиционер или носить шапочку для плавания.

Не подвергайте кожу головы воздействию солнца

Прямые солнечные лучи опасны для кожи головы, поэтому обязательно надевайте головной убор или возьмите зонтик. Солнечные лучи могут легко высушить влагу из ваших волос и сделать их тусклыми и нездоровыми. Использование головного платка также обеспечивает защиту от солнца.

Идеальная при ческа для пляжа

Что касается плотных волос, стилисты предлагают уложить локоны наполовину поднятыми, наполовину распущенными, что придаст "художественному" пучку игривый и более современный вид.

Уложите волосы как обычно.

Возьмите прядь волос в произвольном виде от уха до уха и разделите его по центру на две части.

На левой части головы закрепите резинкой маленький конский хвост.

Заплетите свободную косу до самого кончика хвоста и закрепите на кончике резинкой.

Вытяните косу, чтобы сделать ее шире и менее плотной.

Оберните косу вокруг резинки, которую вы ранее закрепили у основания хвоста. Это создаст плетеный пучок.

Повторите с правой стороны.

Здоровый образ жизни – залог здоровых волос

Соблюдение здоровой диеты поможет вашим волосам оставаться сильными. Поддержание хорошей диеты в течение всего года обеспечивает вашим волосам необходимую силу, чтобы противостоять ультрафиолетовым лучам. Богатые белком продукты или продукты с высоким содержанием омега-3 вместе с другими витаминами и минералами помогают укрепить корни ваших волос.

Фото: Фото: Gettyimages

Скумбрия, лосось, тунец, грецкие орехи, тофу, крестоцветные овощи, такие как капуста, яйца и фрукты, богаты омега-3, белком, фолиевой кислотой, витамином B12, витамином B6, железом, цинком и магнием для укрепления ваших волос. Если вы придерживаетесь вегетарианской диеты и с трудом получаете достаточное количество белка и омега-3, рассмотрите возможность приема добавок для удовлетворения ваших ежедневных потребностей.