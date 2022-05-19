Шевелюра влітку. 7 способів зберегти здоров'я та красу волосся

Влітку волосся особливо під ризиком впливу сонячних променів і сухого повітря, тому вони потребують глибокого зволоження

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Сильне та здорове волосся менш схильне до пошкоджень літніх факторів, тому важливо побудувати міцну захисну стіну для вашого волосся до того, як настане літо, і сонячне світло проявиться у всій своїй потужності. Ось 7 основних речей, які допоможуть вам підготувати волосся до літа.

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Підготуйте волосся такими способами

Зберігайте вологу у вашому волоссі

Пийте багато води

Регулярно використовуйте маски для волосся

Мийте голову щодня

Будьте обережні на пляжі

Не піддавайте шкіру голови дії сонця

Здоровий спосіб життя — запорука здорового волосся

Збережіть вологу у вашому волоссі

Через підвищення вологості влітку ваше волосся може стати безжиттєвим і сухим. Ваше волосся потребує вологи, щоб залишатися здоровим і виглядати красиво. Ви повинні зволожувати та кондиціонувати волосся від коріння до кінчиків, щоб зберегти здорові пасма.

Ось кілька порад, які допоможуть зберегти волосся зволоженим протягом усього літа:

Змащування волосся маслом допоможе зберегти його гладким і не заплутаним. Використовуйте натуральну олію від якісного бренду, яка включає основні вітаміни й мінерали, необхідні вашому волоссю. Натуральні олії, такі як кокосова, аргонова, мигдальна і жожоба, чудово підходять для вашого волосся. Використання цих олій із декількома краплями ефірної олії, такого як чайне дерево або лаванда, може принести неймовірну користь вашому волоссю. Завжди наносіть олію на чисту шкіру голови, щоб воно могло проникнути в шкіру та забезпечити максимальний ефект.

Використовуйте кондиціонер із SPF не рідше як один раз на тиждень, щоб захистити волосся від ультрафіолетових променів. Виберіть продукт від якісного бренду, який підходить для вашого типу волосся.

Регулярне глибоке кондиціювання волосся іншими натуральними продуктами також зволожує їх. Відомо, що банан, олія ши, яблучний оцет і такі інгредієнти в поєднанні з іншими натуральними продуктами кондиціонують волосся та надають їм природного блиску.

Так само як спекотна погода може висушити волосся, використання теплових інструментів для завивки або випрямлення волосся ще більше їх зруйнує. Ви завжди повинні дозволяти своєму волоссю висохнути природним шляхом. Сушіння феном вологого волосся за високої температури призводить до того, що волокна волосся набухають і стискуються, що завдає шкоди.

Пийте багато води

Вода корисна не лише для тіла, а й для волосся! Це допомагає зберегти шкіру голови зволоженою, а волосся здоровим. Ви повинні випивати щонайменше два літри води кожен день, щоб уникнути зневоднення, і більше, якщо погода дуже тепла. Завжди носіть із собою пляшку води або дві, щоб уникнути зневоднення.

Регулярно використовуйте маски для волосся

Більшість із нас плутають кондиціонери та маски, тим самим недооцінюючи силу маски та, можливо, повністю уникаючи її. Кондиціонер зробить ваше волосся м'яким і слухняним. Однак маска для волосся робить інтенсивнішу роботу, проникаючи глибоко в шкіру голови. Вона зволожує волосся, а також кондиціонує його.

Кондиціонери призначені для щоденного використання або щоразу, коли ви миєте волосся шампунем. З іншого боку, маски для волосся слід використовувати щотижня.

Використання маски для волосся забезпечує зволоження, зменшує пошкодження та ламкість, зменшує пухнастість і робить волосся сильнішим. Зі свіжим волоссям і омолодженою шкірою голови ваше волосся буде готове до боротьби з сонцем. Як і у випадку з будь-яким продуктом для волосся, обов'язково оберіть маску, призначену для вашого типу волосся.

Частіше мийте волосся

Літні бризи можуть бути як сухими, і курними. Спека змушує нас більше потіти на шкірі голови, роблячи наше волосся жирним і брудним. Зі свого боку, брудне волосся має схильність до посічених кінчиків, завивання і лупи. Взимку ви можете мити голову двічі на тиждень, але влітку ви маєте взяти за звичку мити голову щодня.

Однак уникайте використання шампуню щодня, оскільки це може призвести до пересушування шкіри голови. Замість цього обполіскуйте волосся під водою, щоб видалити піт, бруд і пил, і мийте його шампунем два або три рази на тиждень

Будьте обережні на пляжі

Громадські басейни й море забруднені різними хімічними речовинами та відкладеннями, які можуть пошкодити ваше волосся, якщо ви не вжите запобіжних заходів. Це тому, що ці компоненти можуть позбавити ваше волосся ефірних олій, роблячи його тьмяним і неживим.

Перед тим, як увійти у воду, експерти радять намочити волосся, щоб запобігти прямому контакту між волоссям і цими елементами. Якщо ви плаваєте в басейні з хлором, ви повинні використовувати кондиціонер, що не змивається, або носити шапочку для плавання.

Не піддавайте шкіру голови дії сонця

Пряме сонячне проміння небезпечне для шкіри голови, тому обов'язково надягайте головний убір або візьміть парасольку. Сонячні промені можуть легко висушити вологу з вашого волосся і зробити його тьмяним і хворим. Використання головної хустки також забезпечує захист від сонця.

Ідеальна зачіска для пляжу

Що стосується щільного волосся, стилісти пропонують укласти локони наполовину піднятими, наполовину розпущеними, що надасть "художньому" пучку грайливий і сучасніший вигляд.

Укладіть волосся як завжди.

Візьміть пасмо волосся довільно від вуха до вуха і розділіть його по центру на дві частини.

На лівій частині голови закріпіть резинкою маленький кінський хвіст.

Заплетіть вільну косу до кінчика хвоста і закріпіть на кінчику гумкою.

Витягніть косу, щоб зробити її ширшою і менш щільною.

Оберніть косу навколо резинки, яку ви раніше закріпили біля основи хвоста. Це створить плетений пучок.

Повторіть праворуч.

Здоровий спосіб життя — запорука здорового волосся

Дотримання здорової дієти допоможе вашому волоссю залишатися сильним. Підтримка хорошої дієти протягом усього року забезпечує вашому волоссю необхідну силу, щоб протистояти ультрафіолетовим променям. Багаті білком продукти або продукти з високим вмістом омега-3 разом з іншими вітамінами та мінералами допомагають зміцнити коріння вашого волосся.

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Скумбрія, лосось, тунець, волоські горіхи, тофу, хрестоцвіті овочі, такі як капуста, яйця та фрукти, багаті омега-3, білком, фолієвою кислотою, вітаміном B12, вітаміном B6, залізом, цинком та магнієм для зміцнення вашого волосся. Якщо ви дотримуєтеся вегетаріанської дієти й насилу отримуєте достатню кількість білка та омега-3, розгляньте можливість прийому добавок для задоволення ваших щоденних потреб.