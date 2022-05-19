Шарлиз Терон встречается с Габриэлем Обри, бывшим бойфрендом Холли Берри

Расставание Обри и Холли Берри было скандальным: они судились за опеку над общей дочерью и сейчас актриса выплачивает бывшему возлюбленному алименты

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Актриса Шарлиз Терон, звезда фильма "Монстр" и "Безумный Макс", которая долгое время оставалась одна, похоже, начала новые отношения. И это – бывший парень ее коллеги-актрисы Холли Берри. Об этом пишет Us Weekly.

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Ее избранником стал Габриэль Обри, который встречался с Холли Берри с 2005 по 2010 год. У них есть общая дочь Нала, которой исполнилось 14 лет. И расставание не прошло гладко. Пара долго судилась за опеку. В 2014 году суд обязал Холли выплачивать Габриэлю 16 тысяч долларов в месяц в качестве алиментов, так как дочь они воспитывают совместно.

Однако в прошлом году Холли урезала бывшему алименты вдвое, назвав первоначальную сумму вымогательством. Также она продолжает оплачивать учебу дочери в дорогой частной школе и платить за ее медстраховку.

Холли Берри писала в соцсетях, что оба родителя должны брать на себя финансовую ответственность за детей. Она поделилась кадром с надписью "Женщины ни черта вам не должны", и отметила, что "требуется много сил каждый день, чтобы платить. И, кстати, это неправильно, и это вымогательство!".

[ + – ] Холли Берри и Габриэль Обри Фото: Getty Images

Сейчас она снова в отношениях с певцом Ваном Хантом и очень счастлива. Также она воспитывает сына Масео от актера Оливье Мартинеса.

А Обри, похоже, нашел новую любовь. Инсайдер уже заявил, что Шарлиз и Обри сходили на свидание.

"Они чувствовали себя очень непринужденно, и наслаждаются обществом друг друга", — заявил источник.

Впрочем, слухи могут оказаться только слухами. Обри и Терон уже приписывали роман в 2017 году, когда папарацци сняли их вместе, но актриса все опровергла.

"Я виделась с ним где-то три секунды. Проходя мимо, я сказала: "Привет!", потому что наши дети ходят в одну школу", — рассказала она в интервью Энди Коэну в 2017 году.

Шарлиз Терон ни с кем не встречалась с 2015 года, когда рассталась с актером Шоном Пенном. И говорила, что вполне довольна своим одиноким статусом.

"Я могу честно сказать о своей жизни: я не чувствую себя одинокой. После того, как у меня появились дети — дело не в том, что это что-то заменяет, или делает вас менее заинтересованным в романтике. Быть родителем — это большая работа, и часть ее приходится на конец дня, когда я ложусь в постель и говорю себе: "О боже мой, я не хотела бы, чтобы этот день был иным", — рассказывала Терон.