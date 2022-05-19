Шарліз Терон зустрічається з Габріелем Обрі, колишнім бойфрендом Геллі Беррі

Розлучення Обрі та Геллі Беррі було скандальним: вони судилися за опіку над спільною дочкою, і зараз акторка виплачує колишньому коханому аліменти.

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Актриса Шарліз Терон, зірка фільму "Монстр" і "Божевільний Макс", яка довгий час залишалася одна, схоже, розпочала нові стосунки. І це — колишній хлопець її колеги-акторки Геллі Беррі. Про це пише Us Weekly.

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Її обранцем став Габріель Обрі, який зустрічався з Геллі Беррі з 2005 до 2010 року. Вони мають спільну дочку Налу, якій виповнилося 14 років. І розлучення не пройшло гладко. Пара довго судилася за опіку. У 2014 році суд зобов'язав Геллі виплачувати Габріелю 16 тисяч доларів на місяць як аліменти, оскільки доньку вони виховують спільно.

Проте минулого року Геллі урізала колишньому аліменти вдвічі, назвавши первісну суму здирництвом. Також вона продовжує оплачувати навчання доньки в дорогій приватній школі та платити за її медстраховку.

Геллі Беррі писала в соцмережах, що обидва батьки мають брати на себе фінансову відповідальність за дітей. Вона поділилася кадром із написом "Жінки ні чорта вам не винні", і зазначила, що "потрібно багато сил щодня, щоб платити. І, до речі, це неправильно, і це здирництво!".

[ + – ] Геллі Беррі та Габріель Обрі Фото: Getty Images

Зараз вона знову в стосунках зі співаком Ваном Гантом і дуже щаслива. Також вона виховує сина Масео від актора Олів'є Мартінеса.

А Обрі, схоже, знайшов нове кохання. Інсайдер уже заявив, що Шарліз і Обрі сходили на побачення.

"Вони почувалися дуже невимушено та насолоджувалися суспільством одне одного", — заявило джерело.

Утім, чутки можуть виявитися лише чутками. Обрі й Терон уже приписували роман у 2017 році, коли папараці зняли їх разом, але актриса все спростувала.

"Я бачилася з ним десь три секунди. Проходячи повз, я сказала: "Привіт!", — тому що наші діти ходять до однієї школи", — розповіла вона в інтерв'ю Енді Коену у 2017 році.

Шарліз Терон ні з ким не зустрічалася з 2015 року, коли розлучилася з актором Шоном Пенном. І говорила, що цілком задоволена своїм самотнім статусом.

"Я можу чесно сказати про своє життя: я не почуваюся самотньою. Після того, як у мене з'явилися діти, справа не в тому, що це щось заміняє або робить вас менш зацікавленою в романтиці. Бути матір'ю — це велика робота, і частина її припадає на кінець дня, коли я лягаю в ліжко та кажу собі: "О боже мій, я не хотіла б, щоб цей день був іншим", — розповідала Терон.