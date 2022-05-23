"Волдеморт" на подиуме. Balenciaga представили странную спортивную коллекцию

Показ коллаборации этого модного дома и Adidas прошел в Нью-Йорке

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О сотрудничестве Balenciaga и Adidas ходило много слухов и, наконец, на суд критиков и самой Анна Винтур была представлена новая коллекция, которая вызвала у поклонников обеих марок смешанные чувства. Об этом пишет Vogue.

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Пока прошел в Нью-Йорке, в зале Нью-Йоркской фондовой биржи, где обычно проходят торги, а приглашения представляли из себя стопку фальшивых сотенных купюр. Модели выходили на подиум в латексных масках, полностью скрывающих их лица. Так что их уже сравнили с эстетикой садо-мазо и Волдемортом из фильмов про Гарри Поттера.

[ + – ] Нью-Йоркская фондовая биржа в день показа Фото: Соцсети

Демна Гвасалия в сотрудничестве с Adidas разработал совместную версию Triple S и ассортимент одежды и аксессуаров. В коллекцию вошли такие классические модели, как спортивные костюмы с тремя полосками, футбольные джерси, oversize-худи, спортивные сумки и двойные свитшоты.

[ + – ] Показ совместной коллекции Balenciaga и Adidas

"Мы должны вызывать эмоции. Мы живем в ужасающем мире, и я думаю, что мода является его отражением… Я думаю, что это было очень срочное, очень срочное шоу. Самая важная задача для любого творца — создать желанный продукт, вызвать желание. Вот что должна делать мода", — сказал Демна за кулисами показа.

Среди примечательных образов также засветились пиджаки и плащи с широкими плечами, костюмы из денима, пуховики с запахом, бомберы с тремя полосками на рукавах. Цены на продукцию варьируются от 210 долларов за носки с до 5500 долларов за кожаную куртку с капюшоном.

Что касается кроссовок, Triple S представлены в белой и синей расцветках. Цена за пару составляет 1100 долларов.

Коллаборация Balenciaga x Adidas уже доступна на сайте и в нью-йоркском бутике французского бренда. Продажи закроются 29 мая.