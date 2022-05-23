Волдеморт на подіумі. Balenciaga представили дивну спортивну колекцію

Показ колаборації цього модного будинку та Adidas пройшов у Нью-Йорку

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Про співпрацю Balenciaga та Adidas ходило багато чуток і, нарешті, на суд критиків та самої Анни Вінтур представлена нова колекція, яка викликала в шанувальників обох марок змішані почуття. Про це пише Vogue.

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Показ пройшов у Нью-Йорку, в залі Нью-Йоркської фондової біржі, де зазвичай проходять торги, а запрошення були стопками фальшивих сотенних купюр. Моделі виходили на подіум у латексних масках, що повністю приховують їхні обличчя. Так що їх уже порівняли з естетикою садо-мазо та Волдемортом із фільмів про Гаррі Поттера.

[ + – ] Нью-Йоркська фондова біржа в день показу Фото: Соцсети

Демна Гвасалія у співпраці з Adidas розробив спільну версію Triple S та асортимент одягу та аксесуарів. У колекцію ввійшли такі класичні моделі, як спортивні костюми з трьома смужками, футбольні джерсі, oversize-худі, спортивні сумки та подвійні світшоти.

[ + – ] Показ спільної колекції Balenciaga та Adidas

"Ми маємо викликати емоції. Ми живемо в жахливому світі, і я думаю, що мода є його відбитком… Я думаю, що це було дуже термінове, дуже термінове шоу. Найважливіше завдання для будь-якого творця — створити бажаний продукт, викликати бажання. Ось що має робити мода", — сказав Демна за лаштунками показу.

Серед примітних образів також засвітилися піджаки та плащі з широкими плечима, костюми з деніму, пуховики із запахом, бомбери із трьома смужками на рукавах. Ціни на продукцію варіюються від 210 доларів за шкарпетки з до 5500 доларів за шкіряну куртку з капюшоном.

Що стосується кросівок, Triple S представлені в білих і синіх кольорах. Ціна за пару складає 1100 доларів.

Колаборація Balenciaga x Adidas вже доступна на сайті та в нью-йоркському бутику французького бренду. Продаж закриється 29 травня.