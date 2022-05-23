В США скончался художник, придумавший дизайн "Звезды смерти" из "Звездных войн"

Концепт-художник Колин Кантвелл работал в НАСА и ключевым дизайнером, создававшем космические корабли в культовых фильмах Джорджа Лукаса

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Колину Кантвеллу было 90 лет, о его смерти сообщила его многолетняя партнерша Сьерра Даль, с которой он прожил 24 года. Об этом пишет Daily Mail.

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Во время работы над фильмами Джорджа Лукаса Колин спроектировал, пожалуй, самые узнаваемые комические корабли франшизы – "Звезду смерти", X-wing Starfighter, TIE-истребитель, Star Destroyer, Landspeeder, Sandcrawler и Tantive IV, который должен был стать "Соколом тысячелетия".

[ + – ] Колин Кантвелл на КомикКоне Фото: Instagram colin_cantwell [ + – ] Колин Кантвелл и его девушка Фото: Instagram colin_cantwell

Впрочем, прежде чем стать дизайнером космических кораблей, Колин работал в НАСА и передавал информацию телеведущему Уолтеру Кронкайту во время высадки астронавтов на Луну в 1969 году.

Дизайнер также был консультантом Hewlett Packard, помогая технологической компании создать свой первый многоцветный монитор для ПК.

Кроме "Звездных войн" он работал над фильмами "Близкие контакты третьей степени", "Военные игры" и "2001: Космическая одиссея".

В 2014 году он устроил аукцион, на котором были проданы некоторые модели космических кораблей, созданных им для фантастических фильмов. Всего удалось выручить более 118 тысяч долларов.

[ + – ] Колин Кантвелл с изображениями космических кораблей Фото: Instagram colin_cantwell

Художник вспоминал, что создал окончательный дизайн "Звезды смерти" из-за лени. "Изначально я не планировал, что у Звезды Смерти полоса посередине, но когда я работал над физической моделью, появился этот шов. Чтобы замаскировать его – ушло бы время. Так что я пошел к Джорджу Лукасу и предложил Звезду с швом", — рассказывал Колин.

В последние годы художник страдал от болезни Альцгеймера, но до последнего посещал различные конференции и выставки, посвященные "Звездным войнам".