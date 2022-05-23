У США помер художник, який придумав дизайн "Зірки смерті" із "Зоряних воєн"

Концепт-художник Колін Кантвелл працював у НАСА та ключовим дизайнером, який створював космічні кораблі в культових фільмах Джорджа Лукаса.

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Коліну Кантвеллу було 90 років, про його смерть повідомила його багаторічна партнерка Сьєрра Даль, із якою він прожив 24 роки. Про це пише Daily Mail.

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Під час роботи над фільмами Джорджа Лукаса Колін спроєктував, мабуть, найвідоміші комічні кораблі франшизи — "Зірку смерті", X-wing Starfighter, TIE-винищувач, Star Destroyer, Landspeeder, Sandcrawler і Tantive IV, який мав стати "Соколом тисячоліття" .

[ + – ] Колін Кантвелл на "КомікКоні" Фото: Instagram colin_cantwell [ + – ] Колін Кантвелл і його дівчина Фото: Instagram colin_cantwell

Утім, перш ніж стати дизайнером космічних кораблів, Колін працював у НАСА та передавав інформацію телеведучому Волтеру Кронкайту під час висадки астронавтів на Місяць у 1969 році.

Дизайнер також був консультантом Hewlett Packard, допомагаючи технологічній компанії створити свій перший багатобарвний монітор для ПК.

Крім "Зоряних воєн", він працював над фільмами "Близькі контакти третього ступеня", "Воєнні ігри" та "2001: Космічна одіссея".

У 2014 році він влаштував аукціон, на якому було продано деякі моделі космічних кораблів, створених ним для фантастичних фільмів. Усього вдалося виручити понад 118 тисяч доларів.

[ + – ] Колін Кантвелл із зображеннями космічних кораблів Фото: Instagram colin_cantwell

Художник згадував, що створив остаточний дизайн "Зірки смерті" через лінощі. "Спочатку я не планував, що в "Зірки смерті" смуга посередині, але коли я працював над фізичною моделлю, з'явився цей шов. Щоб замаскувати його, пішов би час. Так що я пішов до Джорджа Лукаса та запропонував "Зірку" зі швом", — розповідав Колін.

В останні роки митець страждав від хвороби Альцгеймера, але до останнього відвідував різні конференції та виставки, присвячені "Зоряним війнам".