Меган Маркл внезапно появилась на матче по поло, чтобы поддержать своего мужа

После долгого затворничества герцоги Сассекские начали появляться на публике

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Так, после переезда в США принц Гарри был настолько озабочен безопасностью своей семьи. Что практически не появлялся на людях. Исключение составляли официальные мероприятия, однако с недавних пор он начал вливаться в светское общество Лос-Анджелеса и даже вступил в местную команду по конному поло. Об этом пишет Daily Mail.

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На недавнем матче его сопровождала и Меган Маркл, которая явно при выборе наряда вдохновлялась фильмами "Моя прекрасная леди" и "Красотка".

[ + – ] Меган Маркл с командой по поло Los Padres Фото: Backgrid

Из первого она позаимствовала черно-белую гамму, а из второго расцветку в горошек и широкие шорты, схожие с теми, в которых щеголяла героиня Джулия Робертс.

Гарри играл за команду Los Padres вместе со своим близким другом Начо Фигерасом. В Великобритании он также занимался поло вместе со своим братом Уильямом и отцом, принцем Чарльзом. И в США не мог отказаться от своего любимого вида спорта.

Интересно, но хоть принц Гарри со скандалом порвал со своей родной семьей и отказался исполнять обязанности члена королевской семьи, критикуя родных за их устаревшие традиции и привычки, но, переехав в США, он продолжает вести себя, как принц.

Гарри постоянно говорит о том, как озабочен безопасностью своей семьи и о том, как не хочет привлекать к ней внимание, но на днях стало известно, что он пустил в свой особняк за 14 миллионов долларов съемочную группу канала Netflix, ведь, согласно контракту, они с Меган должны производить контент для этой платформы, но в последнее время популярность Сассеков неуклонно снижается.

Также, как видно, Гарри не смог отказаться от любимой игры богачей и королевских особ – поло.

К слову, скоро Гарри и Меган с детьми вылетят в Лондон на празднование Платинового юбилея королевы. Пока неизвестно, в каких мероприятиях они примут участие, но герцоги Сассекские точно не появятся на балконе Букингемского дворца с остальными членами королевской семьи.