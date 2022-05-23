Меган Маркл раптово з'явилася на матчі з поло, щоб підтримати свого чоловіка

Після довгого самітництва герцоги Сассекські почали з'являтися на публіці

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Так, після переїзду в США, принц Гаррі був настільки стурбований безпекою своєї сім'ї, що мало з'являвся на людях. Виняток становили офіційні заходи, проте з нещодавніх пір він почав вливатись у світське суспільство Лос-Анджелеса та навіть вступив до місцевої команди з кінного поло. Про це пише Daily Mail.

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На нещодавньому матчі його супроводжувала і Меган Маркл, яка очевидно при виборі вбрання надихалася фільмами "Моя прекрасна леді" та "Красуня".

[ + – ] Меган Маркл із командою з поло Los Padres Фото: Backgrid

З першого вона запозичила чорно-білу гаму, а з другого забарвлення в горошок і широкі шорти, схожі на ті, в яких хизувалася героїня Джулія Робертс.

Гаррі грав за команду Los Padres разом зі своїм близьким другом Начо Фіґерасом. У Великій Британії він також займався поло разом зі своїм братом Вільямом і батьком, принцом Чарльзом. І США не міг відмовитися від свого улюбленого виду спорту.

Цікаво, але хоч принц Гаррі зі скандалом порвав зі своєю рідною сім'єю і відмовився виконувати обов'язки члена королівської сім'ї, критикуючи рідних за їхні застарілі традиції та звички, але, переїхавши до США, він продовжує поводитися, як принц.

Гаррі постійно говорить про те, як стурбований безпекою своєї сім'ї і про те, як не хоче привертати до неї увагу, але днями стало відомо, що він пустив у свій маєток за 14 мільйонів доларів знімальну групу каналу Netflix, адже згідно з контрактом вони з Меган повинні робити контент для цієї платформи, але останнім часом популярність Сассексів неухильно знижується.

Також, як бачимо, Гаррі не зміг відмовитися від улюбленої гри багатіїв і королівських осіб — поло.

До речі, незабаром Гаррі та Меган із дітьми вилетять до Лондона на святкування Платинового ювілею королеви. Поки невідомо, в яких заходах вони візьмуть участь, але герцоги Сассекські не з'являться на балконі Букінгемського палацу з рештою членів королівської родини.