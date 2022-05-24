Как вывести пятна от тонального крема и пудры, если под рукой нет спецсредств

Cамо собой, наиболее простое решение – отдать вещь в химчистку, или постирать, но что делать, если нет такой возможности

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Косметика иногда может пачкать одежду. Тональный крем, как бы аккуратно мы его не использовали, может капнуть на блузку, или же мы сами, забыв про макияж, можем коснуться одеждой лица. Если неприятность произошла дома, а вы никуда не спешите – можно отнести вещь в химчистку, или постирать, но что если это случилось вне дома, когда рядом нет сменного наряда, или стиральной машинки? Спасти ситуацию можно.

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Как смыть тональный крем с одежды

Фото: Соцсети

Главное – действовать быстро – так что используйте то, что есть под рукой. Возьми жидкое средство для мытья посуды и теплую воду, смешайте эти два ингредиента в миске или в ладони, затем смочи ватный диск или салфетку и потри пятно. Постарайтесь действовать как можно ближе к загрязненной области.

Другой способ – использовать хозяйственное мыло.

Способ со средством для мытья посуды подойдет и для того, чтобы убрать пятно от тонального крема, которое не заметили вовремя и оно успело въесться в ткань и засохнуть. После вещь нужно постирать в машинке.

Если нет средства для мытья посуды и хозяйственного мыла – поможет пена для бритья. Желательно брать белую, без красителей. Нужно смочить загрязненную область и нанести на нее пену. Потом следует подождать несколько минут и застирать пятно.

Но стоит помнить, что эта "скорая помощь" не исключает полной стирки вещи в дальнейшем.

Еще один отличный способ избавиться от пятен от тонального крема – это использовать мицеллярную воду – она наверняка есть в косметичке каждой женщины. Мы с ее помощью смываем макияж, так почему бы не использовать ее для удаления пятен от тонального крема? Однако убедись, что такое средство не содержит красителей, которые могут только больше испачкать одежду.

Налейте немного мицеллярной воды на ватный диск, прижмите к пятну и подержите так некоторое время – пока очищающее средство будет делать свою работу. Через некоторое время аккуратно потрите ткань – так удастся избавиться от большей части тонального крема. Ну а после нужно отправить вещь в стирку.

Также можно использовать с этой же целью очищающий тоник и даже салфетки для демакияжа.

Чтобы пятно не стало больше, вытирайте тональный крем от краев внутрь. Этот метод можно использовать, чтобы убрать косметику с куртки, или пальто, если нет необходимости полностью стирать верхнюю одежду.

Имейте в виду, что пятна от тонального крема на изделиях из натуральных волокон, таких как хлопок или шерсть, отстирать гораздо проблематичнее, чем аналогичные загрязнения на синтетических тканях.

Как смыть пудру с одежды

Фото: Соцсети

В этом случае, есть хорошая новость: пятно от пудры, бронзатора или румян удалить намного легче, чем пятно от жидкого тонального вещества. Обычно просто нужно отряхнуть одежду легкими движениями, не втирая косметику в ткань. А позже – постирать ее.

Но если неприятность все же произошла и пудра въелась в ткань – используйте мицеллярную воду, или тоник, чтобы удалить пятно, как и в случае с тональной основой.

Но в дальнейшем стоит помнить несколько правил, которые позволят уберечь одежду от пятен от косметики.

Во-первых, никогда не надевайте одежду, в которой собираетесь выходить на улицу перед макияжем. Вспомните звезд вроде Ким Кардашьян. Демонстрируя свою подготовку к выходу, они всегда красятся перед тем, как надеть нарядное платье.

Во-вторых, стоит заранее проверить, можно ли надеть блузку, платье, футболку или свитер, не касаясь тканью лица. Если нет, то в этом случае стоит сначала надеть одежду и прикрыть ее полотенцем, или бумажными салфетками. Помните – легче предотвратить, чем устранить последствия!