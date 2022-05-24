Як вивести плями від тонального крему та пудри, якщо під рукою немає спецзасобів

Само собою, найпростіше рішення — віддати річ у хімчистку, або випрати, але що робити, якщо немає такої можливості

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Косметика іноді може забруднити одяг. Тональний крем, як би акуратно ми його не використовували, може капнути на блузку, або ми самі, забувши про макіяж, можемо торкнутися одягом обличчя. Якщо неприємність сталася вдома, а ви нікуди не поспішаєте — можна віднести річ у хімчистку, або випрати, але що якщо це сталося поза домом, коли поряд немає змінного вбрання, чи пральної машинки? Врятувати ситуацію можна.

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Як змити тональний крем з одягу

Фото: Соцсети

Головне — діяти швидко — тому використовуйте те, що є під рукою. Візьми рідкий засіб для миття посуду і теплу воду, змішайте ці два інгредієнти в мисці або в долоні, потім змочіть ватний диск або серветку і потріть пляму. Намагайтеся діяти якомога ближче до забрудненої області.

Інший спосіб — використовувати господарське мило.

Спосіб із засобом для миття посуду підійде і для того, щоб прибрати пляму від тонального крему, яку не помітили вчасно і вона встигла в'їстись у тканину та засохнути. Після річ потрібно випрати в машинці.

Якщо немає засобів для миття посуду та господарського мила — допоможе піна для гоління. Бажано брати білу, без барвників. Потрібно змочити забруднену область та нанести на неї піну. Потім слід почекати кілька хвилин і випрати пляму.

Але варто пам'ятати, що ця "швидка допомога" не виключає повного прання речі надалі.

Ще один чудовий спосіб позбутися плям від тонального крему — це використовувати міцелярну воду — вона, напевно, є в косметичці кожної жінки. Ми з її допомогою змиваємо макіяж, то чому б не використовувати її для видалення плям від тонального крему? Проте переконайся, що такий засіб не містить барвників, які можуть лише забруднити одяг.

Налийте трохи міцелярної води на ватний диск, притисніть до плями і потримайте так деякий час — поки очищувальний засіб буде робити свою роботу. Через деякий час акуратно потріть тканину — так вдасться позбутися більшої частини тонального крему. Ну а після потрібно відправити річ у прання.

Також можна використовувати з цією ж метою очищувальний тонік і навіть серветки для демакіяжу.

Щоб пляма не стала більшою, витирайте тональний крем від країв усередину. Цей метод можна використовувати, щоб прибрати косметику з куртки, або пальто, якщо немає потреби повністю прати верхній одяг.

Майте на увазі, що плями від тонального крему на виробах з натуральних волокон, таких як бавовна або шерсть, випрати набагато проблематичніше, ніж аналогічні забруднення на синтетичних тканинах.

Як змити пудру з одягу

Фото: Соцсети

У цьому випадку є хороша новина: пляма від пудри, бронзатора або рум'ян видалити набагато легше, ніж пляму від рідкої тональної речовини. Зазвичай потрібно обтрусити одяг легкими рухами, не втираючи косметику в тканину. А потім — випрати її.

Але якщо неприємність все ж таки сталася і пудра в'їлася в тканину — використовуйте міцелярну воду, або тонік, щоб видалити пляму, як і у випадку з тональною основою.

Але надалі варто пам'ятати кілька правил, які дозволять уберегти одяг від плям від косметики.

По-перше, ніколи не одягайте одяг, в якому збираєтеся виходити на вулицю перед макіяжем. Згадайте зірок на зразок Кім Кардаш'ян. Демонструючи свою підготовку до виходу, вони завжди фарбуються перед тим, як одягнути ошатну сукню.

По-друге, варто заздалегідь перевірити, чи можна надіти блузку, сукню, футболку чи светр, не торкаючись тканиною обличчя. Якщо ні, то в цьому випадку варто спочатку одягнути одяг і прикрити його рушником або паперовими серветками. Пам'ятайте — легше запобігти, ніж усунути наслідки!