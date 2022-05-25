Экс-"ангел" Victoria's Secret показала трехмесячную дочь Джейсона Стейтема
Несмотря на столь юный возраст, малышка уже путешествует вместе с родителями.
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35-летняя британская супермодель Роузи Хантингтон-Уайтли и ее 54-летний возлюбленный, актер Джейсон Стейтем отправились на Каннский кинофестиваль, взяв с собой во Францию трехмесячную Изабеллу Джеймс. Соответствующими фото и видео она поделилась на странице в Instagram.
Одним из самых интересных снимков является кадр, где изображен актер, несущий к трапу частного самолета свою дочь в детском кресле-переноске.
Пара остановилась во французском отеле Hôtel du Cap-Eden-Roc. Роузи показала подписчикам, как кормит девочку грудью, а также поделилась моментами перелета и пейзажами за окном.
Несмотря на то, что Джейсон и Роузи весьма скрытны во всем, что касается их семьи, модель все же позволяет себе публиковать фото Изабеллы, а также показывает публике маленького сына.
Хантингтон-Уайтли объявила о рождении дочери 8 февраля вместе с именем малышки. Только через месяц поклонники впервые увидели новорожденную, хотя в то время модель не показывала лицо ребенка.
Актер и одна из "ангелов" Victoria's Secret обручились еще в 2010 году, а официально поженились в январе 2016 года, однако самой церемонии свадьбы пока не было. Почему Стэтхем до сих пор не повел Роузи под венец в присутствии сотен гостей, для многих остается загадкой, однако сама красавица по этому поводу особо не переживает и считает себя счастливой.
"Моя семья — мой приоритет. Семья всегда на первом месте", — заявила она.