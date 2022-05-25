Уход и очищение. Как вылечить кожу и прыщи за 7 дней

Как правильно и быстро вылечить кожу лица подручными средствами

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Вследствие стрессов и нестабильной информационной ситуации в медиа-пространстве, состояние кожи ухудшается, на ней появляются высыпания и другие несовершенства. Настало время осуществить манипуляции по быстрому оздоровлению кожи, тем более, перед началом лета, жарких дней и активизации солнечных лучей. Об этом пишет webmd.

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Для начала установите свой тип кожи

Правильный уход начинается с понимания того, какая у вас кожа. Тогда вы будете знать, как за ней ухаживать.

Сухая кожа шелушится, выглядит чешуйчатой и грубоватой

Жирная кожа блестящая, она имеет склонность к загрязнению пор и черным точкам

Комбинированная кожа в одних местах (щеки) сухая, в других (лоб, нос, подбородок) жирная.

Чувствительная кожа может жалиться, гореть или чесаться после использования макияжа или других продуктов.

Нормальная кожа сбалансирована, чистая и не чувствительная.

Чистка нормальной/комбинированной кожи

Не используйте мыло в душе, чтобы умыться. И не думайте, что вам нужно покупать модные, дорогие продукты. Просто найдите средства по уходу за кожей, который подходит именно вам. Нанесите нежное моющее средство или мыло кончиками пальцев. Не трите лицо. Смойте большим количеством теплой воды, затем высушите. Если ваша кожа сохнет или становится жирной, попробуйте другое очищающее средство.

Очистка сухой кожи

Для этого типа кожи используйте мягкое очищающее средство, не содержащее спирта или ароматизаторов. Эти ингредиенты могут высушить эпидермис еще больше. Аккуратно вымойте кожу лица, затем смойте большим количеством теплой воды. Не используйте горячую воду — она быстрее удаляет натуральные масла с лица. Попробуйте использовать скраб раз в неделю, чтобы избавиться от отмерших клеток кожи. Это сделает вашу кожу более чистой и ровной.

Очистка жирной кожи

Используйте нежирное пенящееся очищающее средство для умывания лица. Смойте большим количеством теплой воды. Вы можете использовать тоник или вяжущее средство после, но будьте осторожны, потому что это может вызвать раздражение кожи. Эти продукты могут удалить лишний жир, который делает ваше лицо менее блестящим, и помогают поддерживать чистоту кожи.

Очистка чувствительной кожи

Умойте лицо мягким моющим средством и смойте теплой водой. Не трите кожу полотенцем — аккуратно промокните ее насухо. Отшелушивание может вызвать раздражение чувствительной кожи. Старайтесь не использовать средства, содержащие спирт, мыло, кислоту или ароматизаторы. Вместо этого ищите на этикетке успокаивающие ингредиенты, такие как алоэ, ромашка, полифенолы зеленого чая и овес. Чем меньше ингредиентов в продукте, тем "счастливее" может быть ваше лицо.

Увлажнение

Вы можете подумать, что вы слишком молоды, и не нуждаетесь в увлажняющем креме, или что ваша кожа слишком жирная, но всем типам кожи он нужен каждый день. Наносите его, пока ваша кожа еще влажная после умывания или ополаскивания, чтобы удерживать влагу. Если у вас прыщи или кожа жирная, найдите легкое увлажняющее средство, не содержащее масел, чтобы оно не закупоривало поры.

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Нанесите солнцезащитный крем

В вашем увлажняющем креме уже может быть солнцезащитный крем. Но лучше использовать и отдельную защиту. Солнце может навредить вашей коже всего за 15 минут. Ищите солнцезащитный крем, обеспечивающий широкий спектр защиты с SPF не менее 30. Наносите его каждый день, даже если не солнечно и даже если холодно. Желательно наносить крем повторно в течение дня.

Когда следует умываться?

Вы можете высушить кожу, умываясь слишком часто, поэтому один раз в день подходит для большинства людей. Утром ополосните лицо теплой водой. Используйте мягкое полотенце, чтобы промокнуть его насухо. Вечером умойтесь очищающим средством или нежным мылом, чтобы избавиться от дневных загрязнений и макияжа. Если вы тренируетесь, занимаетесь спортом или занимаетесь физкультурой, после этого вы можете умыть лицо мягким очищающим средством. Пот может закупорить поры и усугубить прыщи.

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Не наносите макияж на время сна

Когда вы устали, может возникнуть соблазн лечь спать, не умывая лицо. Но оставление макияжа на коже может закупорить поры и вызвать прыщи. Поэтому смойте его мягким очищающим средством или средством для снятия макияжа. Используйте мягкую губку или ватные диски. Если вы используете лекарство от прыщей, самое время его нанести — когда ваше лицо чистое и вы не будете наносить макияж.

Все о прыщах

Почему прыщи обычно появляются в подростковом возрасте? Половое созревание заставляет ваше тело вырабатывать больше гормонов, которые заставляют вашу кожу вырабатывать больше кожного сала, масла, которое выделяется из ваших пор. Слишком много кожного сала и омертвевших клеток кожи могут закупоривать поры и задерживать бактерии внутри. Микробы размножаются, и начинается угревая сыпь. Это может проявляться в виде белых угрей, угрей и прыщей.

Как лечить прыщи

Не выдавливайте эти прыщи! Это может привести к инфекции и рубцам. Вместо этого попробуйте продукты для борьбы с акне. Они выпускаются в виде лосьонов, кремов, гелей и очищающих подушечек. Внимательно следуйте инструкциям. Если вы используете их слишком много или слишком часто, они могут раздражать вашу кожу и вызывать больше пятен. Просто будьте терпеливы — они могут работать 8 недель. Если у вас действительно серьезные прыщи, обратитесь за помощью к дерматологу.

Скрытие недостатков

Чтобы прыщики были менее заметны, их можно скрыть безмасляной косметикой. Тональный крем может помочь скрыть большие участки прыщей. Консилер покрывает небольшие участки. Консилер с зеленоватым оттенком может скрыть красноту. Вы также можете скрыть прыщи и лечить их одновременно. Некоторые тонирующие кремы и консилеры содержат салициловую кислоту или перекись бензоила, которые помогают подсушить пятна. Прекратите использовать какой-либо продукт, если он беспокоит вашу кожу или вызывает угревую сыпь.

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Опасности загара

Вам может нравиться загорать, но вы причиняете вред своей коже, когда она меняет цвет от солнца или солярия в салоне. Воздействие УФ-излучения может повысить вероятность развития рака кожи — сейчас или позже. Это также может привести к морщинистой, дряблой коже и пятнам. Регулярное посещение солярия увеличивает ваши шансы заболеть меланомой (самым смертоносным раком кожи) в 8 раз.

Советы по безопасности макияжа

Не делитесь косметикой или инструментами для макияжа. Используйте свежие аппликаторы, когда пробуете макияж в магазине. Не наносите подводку на веко, потому что это может вызвать раздражение глаз. Если у вас была глазная инфекция, купите новую косметику, чтобы не заразиться повторно. Никогда не красьтесь в машине или в автобусе. Удар или поворот может привести к тому, что вы поцарапаете глаз или попадете в него средствами макияжа.

Другие вещи, которые раздражают вашу кожу

Старайтесь избегать привычек, которые могут вызвать прыщи, покраснение и шрамы. Не ковыряйте кожу, особенно прыщи. Держите лак для волос и гель подальше от лица. Они могут забивать поры. Не носите тугие повязки или шерстяные шапки, которые могут вызвать раздражение кожи. Не кури. Это может состарить вашу кожу и сделать ее желтой и сухой.

Еда и сон для здоровой кожи

Сохраняйте здоровье кожи, питаясь разумно. Наполните свою тарелку овощами, фруктами и цельнозерновыми продуктами. Выбирайте нежирные белки, такие как курица, рыба, нежирное мясо, бобы и яйца. Избегайте продуктов с высоким содержанием холестерина, трансжиров, насыщенных жиров, соли и сахара. Высыпайтесь, чтобы избежать темных кругов, морщин, тусклой кожи и других побочных эффектов плохого отдыха. Расслабляться! Даже стресс может заставить вас вырваться. И оставайтесь увлажненными.