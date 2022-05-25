Догляд і очищення. Як вилікувати шкіру та прищі за 7 днів

Як правильно та швидко вилікувати шкіру обличчя підручними засобами.

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Унаслідок стресів і нестабільної інформаційної ситуації в медіапросторі стан шкіри погіршується, на ній з'являються висипи й інші недосконалості. Настав час здійснити маніпуляції швидкого оздоровлення шкіри, тим паче, перед початком літа, спекотних днів і активізації сонячних променів. Про це пише webmd.

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Для початку встановіть свій тип шкіри

Правильний догляд починається з розуміння, яка у вас шкіра. Тоді ви знатимете, як її доглядати.

Суха шкіра лущиться, має лускатий і грубуватий вигляд.

Жирна шкіра блискуча, вона має схильність до забруднення пор і чорних цяток.

Комбінована шкіра в одних місцях (щоки) суха, в інших (чоло, ніс, підборіддя) жирна.

Чутлива шкіра може жалитися, горіти або свербіти після використання макіяжу або інших продуктів.

Нормальна шкіра збалансована, чиста та не чутлива.

Очищення нормальної/комбінованої шкіри

Не використовуйте мило в душі, щоб умитися. І не думайте, що вам потрібно купувати модні, дорогі продукти. Просто знайдіть засоби догляду за шкірою, які підходять саме вам. Нанесіть ніжний мийний засіб або мило кінчиками пальців. Не тріть обличчя. Змийте великою кількістю теплої води, потім висушіть. Якщо ваша шкіра сохне або стає жирною, спробуйте інший очищувальний засіб.

Очищення сухої шкіри

Для цього типу шкіри використовуйте м'який засіб для очищення, що не містить спирту або ароматизаторів. Ці інгредієнти можуть висушити епідерміс ще більше. Акуратно вимийте шкіру обличчя, потім змийте теплою водою. Не використовуйте гарячу воду — вона швидше видаляє натуральні олії з обличчя. Спробуйте використати скраб раз на тиждень, щоб позбутися відмерлих клітин шкіри. Це зробить вашу шкіру чистішою та рівною.

Очищення жирної шкіри

Використовуйте нежирне очищувальний засіб для вмивання обличчя, що піниться. Змийте великою кількістю теплої води. Ви можете використовувати тонік або в'яжучий засіб потім, але будьте обережні, тому що це може спричинити подразнення шкіри. Ці продукти можуть видалити зайвий жир, який робить ваше обличчя менш блискучим, і допомагають підтримувати чистоту шкіри.

Очищення чутливої шкіри

Вмийте обличчя м'яким мийним засобом і змийте теплою водою. Не тріть шкіру рушником — акуратно промокніть її насухо. Відлущування може спричинити подразнення чутливої шкіри. Не використовуйте засоби, що містять спирт, мило, кислоту або ароматизатори. Натомість шукайте на етикетці заспокійливі інгредієнти, такі як алое, ромашка, поліфеноли зеленого чаю та овес. Чим менше інгредієнтів у продукті, тим "щасливішим" може бути ваше обличчя.

Зволоження

Ви можете подумати, що ви занадто молоді та не потребуєте зволожувального крему або що ваша шкіра занадто жирна, але всім типам шкіри він потрібен кожен день. Наносьте його, поки ваша шкіра ще волога після вмивання або ополіскування, щоб утримувати вологу. Якщо у вас прищі або шкіра жирна, знайдіть легкий зволожувальний засіб, що не містить олій, щоб він не закупорював пори.

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Нанесіть сонцезахисний крем

У вашому зволожувальному кремі може бути сонцезахисний крем. Але краще використовувати окремий захист. Сонце може зашкодити вашій шкірі лише за 15 хвилин. Шукайте сонцезахисний крем, що забезпечує широкий спектр захисту з SPF не менше 30. Наносите його щодня, навіть якщо не сонячно та навіть холодно. Бажано наносити крем повторно протягом дня.

Коли слід умиватися?

Ви можете висушити шкіру, вмиваючись дуже часто, тому один раз на день підходить для більшості людей. Уранці вмийте обличчя теплою водою. Використовуйте м'який рушник, щоб промокнути його насухо. Увечері вмийтеся засобом для очищення або ніжним милом, щоб позбутися денних забруднень і макіяжу. Якщо ви тренуєтеся, займаєтеся спортом або займаєтеся фізкультурою, після цього ви можете вмити обличчя м'яким очищувальним засобом. Піт може закупорити пори та посилити прищі.

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Не наносите макіяж на час сну

Коли ви втомилися, може виникнути спокуса лягти спати, не вмиваючи обличчя. Але залишення макіяжу на шкірі може закупорити пори та спричинити прищі. Тому змийте його м'яким очищувальним засобом або засобом для зняття макіяжу. Використовуйте м'яку губку або ватяні диски. Якщо ви використовуєте ліки від прищів, саме час їх нанести — коли ваше обличчя чисте та ви не будете наносити макіяж.

Усе про прищі

Чому прищі зазвичай з'являються в підлітковому віці? Статеве дозрівання змушує ваше тіло виробляти більше гормонів, які змушують вашу шкіру виробляти більше шкірного сала, олії, що виділяється з ваших пор. Занадто багато шкірного сала та мертвих клітин шкіри можуть закупорювати пори та затримувати бактерії всередині. Мікроби розмножуються, і починається вугровий висип. Це може виявлятися у вигляді білих вугрів, вугрів і прищів.

Як лікувати прищі

Чи не видавлюйте ці прищі! Це може призвести до інфекції та рубців. Натомість спробуйте продукти для боротьби з акне. Вони випускаються у вигляді лосьйонів, кремів, гелів і очищувальних подушечок. Уважно дотримуйтесь інструкцій. Якщо ви використовуєте їх занадто багато або занадто часто, вони можуть подразнювати шкіру та викликати більше плям. Просто будьте терплячі — вони можуть працювати 8 тижнів. Якщо у вас справді серйозні прищі, зверніться за допомогою до дерматолога.

Приховування недоліків

Щоб прищики були менш помітними, їх можна приховати безолійною косметикою. Тональний крем може допомогти приховати великі ділянки прищів. Консилер вкриває невеликі ділянки. Консилер із зеленуватим відтінком може приховати почервоніння. Ви також можете приховати прищі та лікувати їх одночасно. Деякі тонуючі креми та консилери містять саліцилову кислоту або перекис бензоїлу, які допомагають підсушити плями. Припиніть використовувати будь-який продукт, якщо він подразнює вашу шкіру або викликає вугровий висип.

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Небезпеки засмаги

Вам може подобатися засмагати, але ви шкодите своїй шкірі, коли вона змінює колір від сонця або солярію в салоні. Вплив УФ-випромінювання може підвищити ймовірність розвитку раку шкіри — зараз чи пізніше. Це також може призвести до зморшкуватої, в'ялої шкіри та плям. Регулярне відвідування солярію збільшує ваші шанси захворіти на меланому (найбільш смертоносний рак шкіри) у 8 разів.

Поради з безпеки макіяжу

Не діліться косметикою чи інструментами для макіяжу. Використовуйте свіжі аплікатори, коли пробуєте макіяж у магазині. Не наносьте підводку на повіку, тому що це може викликати роздратування очей. Якщо у вас була очна інфекція, придбайте нову косметику, щоб не заразитися повторно. Ніколи не фарбуйтеся в машині чи автобусі. Удар або поворот може призвести до того, що ви подряпаєте око або потрапите в нього засобами макіяжу.

Інші речі, які подразнюють вашу шкіру

Намагайтеся уникати звичок, які можуть спричинити прищі, почервоніння та шрами. Не колупайте шкіру, особливо прищі. Тримайте лак для волосся та гель подалі від обличчя. Вони можуть забивати пори. Не носіть тугі пов'язки або вовняні шапки, які можуть спричинити подразнення шкіри. Не паліть. Це може зістарити вашу шкіру та зробити її жовтою і сухою.

Їжа та сон для здорової шкіри

Зберігайте здоров'я шкіри, харчуючись розумно. Наповніть свою тарілку овочами, фруктами та цільнозерновими продуктами. Вибирайте нежирні білки, такі як курка, риба, нежирне м'ясо, боби та яйця. Уникайте продуктів із високим вмістом холестерину, трансжирів, насичених жирів, солі та цукру. Висипайтеся, щоб уникнути темних кіл, зморшок, тьмяної шкіри й інших побічних ефектів поганого відпочинку. Розслаблятися! Навіть стрес може змусити вас вирватись. І залишайтеся зволоженими.