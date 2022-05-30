В Лувре мужчина с тортом набросился на портрет Моны Лизы (видео)

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В парижском Лувре мужчина в инвалидном кресле и парике, которого многие сначала приняли за "пожилую женщину", неожиданно вскочил и измазал тортом легендарный шедевр Леонардо да Винчи "Мона Лиза", сообщают западные СМИ. Учитывая количество посетителей, который традиционно толпятся, чтобы увидеть картину, инцидент моментально попал на видео, и уже вскоре кадры разлетелись по Сети.

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По словам очевидцев, сначала он пытался разбить защитное стекло, а когда не получилось, испачкал его куском торта. Кроме того, он усыпал место у картины лепестками роз, после чего его скрутила охрана, сбив с ног.

Когда секьюрити уводили посетителя музея, он кричал по-французски: "Некоторые люди пытаются уничтожить землю, подумайте о земле!"

Сейчас полиция пытается выяснить, как мужчине удалось пронести в музей торт, а также что руководило его поступком.

СМИ уже неоднократно писали о покушениях вандалов на Мону Лизу. Так, в 1956 году нижняя часть шедевра была сильно повреждена, когда злоумышленник родом из Боливии облил картину кислотой. После этого инцидента картина была помещена под пуленепробиваемое стекло.

В августе 2011 года россиянка бросила в знаменитую картину чашку чая, и даже тогда кружка не повредила ее, потому что разбилась о защитное стекло. Женщина находилась в очень возбужденном состоянии. Позже стало известно, что она хотела повредить полотно в знак протеста против отказа в получении французского гражданства.

В 1911 году картина и вовсе была похищена, что стало одним из самых дерзких преступлений в истории мирового искусства. Полотно было украдена после того, как итальянский сотрудник музея Винченцо Перуджа, который считал, что работа должна быть возвращена в Италию, просто сунул ее под куртку и вышел за дверь. Перуджа хранил картину в своей квартире два года и был пойман при попытке отправить ее в итальянский музей. В Лувр шедевр вернули в 1913 году.