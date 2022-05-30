У Луврі чоловік із тортом накинувся на портрет Мони Лізи (відео)

Затриманий чоловік вигукував гасла про необхідність врятувати планету.

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У паризькому Луврі чоловік в інвалідному кріслі та перуці, якого багато хто спочатку сприйняв за "літню жінку", несподівано встав і вимазав тортом легендарний шедевр Леонардо да Вінчі "Мона Ліза", повідомляють західні ЗМІ. Враховуючи кількість відвідувачів, які традиційно юрмляться, щоб побачити картину, інцидент моментально потрапив на відео, і вже незабаром кадри розлетілися мережею.

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За словами очевидців, спочатку він намагався розбити захисне скло, а коли не вийшло, забруднив його шматком торта. Крім того, він присипав місце біля картини пелюстками троянд, після чого його скрутила охорона, збивши з ніг.

Коли сек'юриті вели відвідувача музею, він кричав французькою: "Деякі люди намагаються знищити землю, подумайте про землю!"

Наразі поліція намагається з'ясувати, як чоловікові вдалося пронести в музей торт, а також що керувало його вчинком.

ЗМІ вже неодноразово писали про замахи вандалів на Мону Лізу. Так, у 1956 році нижня частина шедевра була сильно пошкоджена, коли зловмисник родом із Болівії облив картину кислотою. Після цього інциденту картина була поміщена під куленепробивне скло.

У серпні 2011 року росіянка кинула в знамениту картину чашку чаю, і навіть тоді чашка не пошкодила її, бо розбилася об захисне скло. Жінка була в дуже збудженому стані. Згодом стало відомо, що вона хотіла пошкодити полотно на знак протесту проти відмови в отриманні французького громадянства.

У 1911 році картина й узагалі була викрадена, що стало одним із найзухваліших злочинів в історії світового мистецтва. Полотно було вкрадено після того, як італійський співробітник музею Вінченцо Перуджа, який вважав, що робота має бути повернена в Італію, просто засунув її під куртку та вийшов за двері. Перуджа зберігав картину у своїй квартирі два роки та був спійманий під час спроби відправити її в італійський музей. У Лувр шедевр повернули в 1913 році.