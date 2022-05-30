В Британии загорелась и затонула шикарная яхта за 10 миллионов долларов

Кому принадлежит яхта – неизвестно. Сообщается лишь, что ее хозяин скрытен и сейчас находится за границей в отпуске

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В марине города Девон, Великобритания, загорелась и утонула шикарная яхта Rendezvous за 10 миллионов долларов. Об этом пишет Daily Mail.

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Яхта, как сообщается, была эксклюзивом от Princess Y85. Всего таких яхт – 31 в мире. Она входит в 10% самых быстрых лодок с максимальной скоростью 33 узла. Спроектировал ее известный военно-морской архитектор Бернард Олесински.

[ + – ] Горящая яхта в порту Девона Фото: Соцсети

Кто ее хозяин – не сообщается, это некий британский бизнесмен, "баловень судьбы", как его назвали владельцы соседних яхт, весьма скрытный. На борту яхты его не было – на ней только закончили ремонт – меняли проводку, что и могло стать причиной пожара. Команды на борту тоже не было – она как раз отправилась по магазинам, чтобы подготовить яхту к празднованию юбилея. Баки были полностью заправлены топливом – так что вспыхнувший огонь быстро разгорелся и едва не перекинулся на соседние яхты.

Тушили огонь больше пяти часов. Дыма было столько, что власти Девона эвакуировали окрестные пляжи и попросили жителей близлежащих домов не выходить на улицу. А когда огонь пережег швартовочный канат, то яхта оторвалась от пристани и начала дрейфовать.

[ + – ] Горящая яхта в порту Девона

"Когда она загорелась, вокруг было полно народу. Яхта вся горела, в небо поднимался дым. Это было страшное и невероятное зрелище", — сообщил один из свидетелей.

[ + – ] Горящая яхта в порту Девона Фото: Соцсети

А хозяину яхты теперь угрожает крупный иск. Ведь в океан вылилось 9 тонн дизельного топлива.

Уничтоженная огнем яхта, как говорят эксперты – была настоящим шедевром. На ней могли с комфортом расположиться 8 пассажиров в четырех каютах. Также тут имелись бар, солярий и мебель из ореха.