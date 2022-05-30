У Британії зайнялася та затонула шикарна яхта за 10 мільйонів доларів

Кому належить яхта — невідомо. Повідомляється лише, що її господар потайний і зараз перебуває за кордоном у відпустці.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

У марині міста Девон, Великобританія, спалахнула та потонула шикарна яхта Rendezvous за 10 мільйонів доларів. Про це пише Daily Mail.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Стиль життя" в Facebook Підписатись

Яхта була ексклюзивом від Princess Y85. Усього таких яхт 31 у світі. Вона входить у 10% найшвидших човнів із максимальною швидкістю 33 вузли. Спроєктував її відомий військово-морський архітектор Бернард Олесінскі.

[ + – ] Яхта, що горить, у порту Девона Фото: Соцсети

Хто її господар — не повідомляється, це якийсь британський бізнесмен, "улюбленець долі", як його назвали власники сусідніх яхт, дуже потайливий. На борту яхти його не було — на ній тільки закінчили ремонт — міняли проводку, що могло стати причиною пожежі. Команди на борту теж не було — вона якраз вирушила в магазини, щоб підготувати яхту до святкування ювілею. Баки були повністю заправлені паливом — так що вогонь, що спалахнув, швидко розгорівся та ледь не перекинувся на сусідні яхти.

Гасили вогонь понад п'ять годин. Диму було стільки, що влада Девона евакуювала навколишні пляжі тв попросила жителів прилеглих будинків не виходити на вулицю. А коли вогонь перепалив швартувальний канат, то яхта відірвалася від пристані та почала дрейфувати.

[ + – ] Яхта, що горить, у порту Девона

"Коли вона спалахнула, навколо було повно народу. Яхта вся горіла, у небо піднімався дим. Це було страшне та неймовірне видовище", — повідомив один зі свідків.

[ + – ] Яхта, що горить, у порту Девона Фото: Соцсети

А господареві яхти тепер загрожує великий позов. Адже в океан вилилося 9 тонн дизельного пального.

Знищена вогнем яхта, як кажуть експерти, була справжнім шедевром. На ній могли з комфортом розташуватися вісім пасажирів у чотирьох каютах. Також тут були бар, солярій і меблі з горіха.