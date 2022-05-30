"Моя гордость": Кэтрин Зета-Джонс показала сына-выпускника Майкла Дугласа

Сын актеров получил диплом престижного университета по специальности "политология".

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52-летняя голливудская актриса Кэтрин Зета-Джонс, которая является женой 77-летнего оскароносного Майкла Дугласа и матерью двоих его детей, поделилась с подписчиками в Instagram радостью по поводу окончания 21-летним сыном Диланом университета Брауна в Род-Айленде.

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Знаменитость опубликовала снимок, на котором позирует вместе с Диланом. Парень в мантии и шапочке выпускника улыбается в камеру. Он получил диплом по специальности "политология".

"С выпускным поздравляю моего мальчика, мою гордость, мою радость, Дилана. Я невероятно горжусь тобой и люблю тебя без слов", – говорится в подписи к снимку.

Накануне выпускного Дилана довел до слез его дядя Линдон Джонс, младший брат Кэтрин и известны каскадер. Он появился на его предвыпускном ужине и спел, когда Дилан сидел в Род-Айленде в компании друзей.

Запечатлев момент в коротком видео, Кэтрин написала:

"Сюрприз! Сюрприз! Ужин перед выпускным, когда мой сын Дилан видит своего дядю, который приехал из Уэльса, чтобы отпраздновать это удивительное событие. Было трудно держать это в секрете, но это было бесценно".

Браун, частный исследовательский университет Лиги плюща, ранее окончили такие знаменитости как Трейси Эллис Росс, Лора Линни, Джон Красински и звезда "Гарри Поттера" Эмма Уотсон.

Младший ребенок Кэтрин и Майкла, 19-летняя Кэрис, окончила среднюю школу в 2021 году и, скорее всего, как и брат, отправится учиться университет Брауна. Она, кстати, поделилась снимком с братом-выпускником, отметив, что очень гордится им.

[ + – ] Кєрис Дуглас с братом Диланом Фото: carys.douglas

Напомним, старший сын Майкла Дугласа Кэмерон в 2010-м был приговорен к пяти годам заключения за распространение наркотиков. Однако вскоре власти США увеличили его срок на четыре с половиной года за хранение наркотиков в тюрьме.