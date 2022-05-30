"Моя гордість": Кетрін Зета-Джонс показала сина-випускника Майкла Дугласа

Син акторів отримав диплом престижного університету за спеціальністю "Політологія".

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52-річна голлівудська акторка Кетрін Зета-Джонс, яка є дружиною 77-річного оскароносного Майкла Дугласа та матір'ю двох його дітей, поділилася з підписниками в Instagram радістю з приводу закінчення 21-річним сином Діланом університету Брауна в Род-Айленді.

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Знаменитість опублікувала знімок, на якому позує разом із Діланом. Хлопець у мантії та шапочці випускника посміхається на камеру. Він отримав диплом за спеціальністю "Політологія".

"З випускним вітаю мого хлопчика, мою гордість, мою радість, Ділана. Я неймовірно пишаюся тобою і люблю тебе без слів", — йдеться у підписі до знімку.

Напередодні випускного Ділана довів до сліз його дядько Ліндон Джонс, молодший брат Кетрін і відомий каскадер. Він з'явився на його передвипускній вечері та заспівав, коли Ділан сидів у Род-Айленді у компанії друзів.

Знявши момент у короткому відео, Кетрін написала:

"Сюрприз! Сюрприз! Вечеря перед випускним, коли мій син Ділан бачить свого дядька, який приїхав з Уельсу, щоб відсвяткувати цю дивовижну подію. Було важко тримати це в секреті, але це було безцінно".

Браун, приватний дослідницький університет Ліги плюща, раніше закінчили такі знаменитості як Трейсі Елліс Росс, Лора Лінні, Джон Красінскі та зірка "Гаррі Поттера" Емма Вотсон.

Молодша дитина Кетрін і Майкла, 19-річна Керіс, закінчила середню школу в 2021 році і, швидше за все, як і брат, поїде вчитися в університет Брауна. Вона, до речі, поділилася знімком із братом-випускником, наголосивши, що дуже пишається ним.

[ + – ] Керіс Дуглас із братом Діланом Фото: carys.douglas

Нагадаємо, старшого сина Майкла Дугласа Кемерона в 2010-му було засуджено до п'яти років ув'язнення за розповсюдження наркотиків. Проте невдовзі влада США збільшила його термін на чотири з половиною роки за зберігання наркотиків у в'язниці.