Искатели сокровищ обвинили ФБР в краже клада на 400 миллионов долларов

Считается, что сокровища весом в девять тонн, были спрятаны во времена Гражданской войны

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В США искатели сокровищ обвиняют ФБР в изъятии клада времен Гражданской войны на 400 миллионов долларов и требуют свою долю. Об этом пишет Daily Mail.

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Отчет геофизика, проводившего испытания в условиях микрогравитации на участке в Пенсильвании, намекал на подземный объект массой до 9 тонн и плотностью золота. Если точнее – на 9 тонн золота. ФБР воспользовалось работой консультанта, чтобы получить ордер на изъятие золота, если оно будет найдено. Но позже было официально заявлено, что золото не было найдено.

А пара кладоискателей – Деннис Парада и его сын Кем, которые и привели агентов ФБР к тайнику в надежде на вознаграждение, считают, что их обманули и требуют своей справедливой доли.

Деннис и Кем занимаются поисками сокровищ времен Гражданской войны. Они были уверены, что в Дентс-Ран, местности в штате Пенсильвания, были спрятаны сокровища Союза, которые в 1863 году не доехали на Монетный двор в Филадельфии.

[ + – ] Деннис Парада - кладоискатель

Сейчас Деннис и Кем, которые занимаются поиском сокровищ совершенно официально и даже являются совладельцами компании Finders Keepers, успешно подали в суд на Министерство юстиции за записи после того, как ФБР их заблокировало их. Finders Keepers предоставили СМИ записи ФБР, которые демонстрируют несколько ям на том месте, где предположительно скрывались 9 тонн золота. И настаивают, что агенты в 2018 году их обманули и вывезли сокровища тайком, не поделившись процентом.

[ + – ] Фото ФБР с места раскопок

В отчете ФБР, состоящем из одного абзаца, от 13 марта 2019 года — ровно через год после раскопок — утверждается, что ничего в Дентс-Ран не было найдено. В отчете говорится, что никаких "металлов, предметов и / или других соответствующих материалов обнаружено не было. Ввиду другой приоритетной работы… ФБР закроет указанное дело".

Джон Луи, профессор геофизики Университета Невады в Рино, не связанный с раскопками, просмотрел отчет геофизика и отметил, что гипотеза о спрятанном под землей золоте "вполне разумна". Но не факт, что золото там все же было.

Интриги в дело подбавляют свидетельства жителей Дентс-Ран, которые утверждают, что слышали шум работающей техники и видели, как с места раскопок отъезжают большие бронированные грузовики.

[ + – ] Раскопки ФБР

Юристы кладоискателей даже обратились в компанию Wells Fargo, ту самую, что в 1863 году должна была перевозить золото на Монетный двор. Но тамошние историки заявили, что не нашли этому доказательств с ремаркой, что записи 1800-х все же не очень точны. Они отметили, что их компания действительно возила золото дилижансами под охраной, но тонны ценного металла они бы скорей отправили "поездом, или кораблем".