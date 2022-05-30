Шукачі скарбів звинуватили ФБР у крадіжці скарбу на 400 мільйонів доларів

Вважать що скарби вагою дев'ять тонн заховали за часів Громадянської війни

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У США шукачі скарбів звинувачують ФБР у вилученні скарбу часів Громадянської війни на 400 мільйонів доларів та вимагають свою частку. Про це пише Daily Mail.

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Звіт геофізика, що проводив випробування в умовах мікрогравітації на ділянці Пенсільванії, натякав на підземний об'єкт масою до 9 тонн і щільністю золота. Якщо точніше — на дев'ять тонн золота. ФБР скористалося роботою консультанта, щоб отримати ордер на вилучення золота, якщо його знайдуть. Але пізніше офіційно заявили, що золото не знайшли.

А пара шукачів скарбів — Денніс Парада і його син Кем, які й привели агентів ФБР до схованки в надії на винагороду, вважають, що їх обдурили, й вимагають своєї справедливої частки.

Денніс та Кем займаються пошуками скарбів часів Громадянської війни. Вони були впевнені, що в Дентс-Ран, місцевості в штаті Пенсільванія, заховані скарби Союзу, які в 1863 не доїхали на Монетний двір у Філадельфії.

[ + – ] Денніс Парада — шукач скарбів

Наразі Денніс та Кем, які займаються пошуком скарбів абсолютно офіційно і навіть є співвласниками компанії Finders Keepers, успішно подали до суду на Міністерство юстиції за записи після того, як ФБР їх заблокувало. Finders Keepers надали ЗМІ записи ФБР, які демонструють кілька ям на тому місці, де, ймовірно, ховалися 9 тонн золота. І наполягають, що агенти у 2018 році їх обдурили та вивезли скарби потай, не поділившись відсотком.

[ + – ] Фото ФБР з місця розкопок

У звіті ФБР, що складається з одного абзацу, від 13 березня 2019 року, рівно через рік після розкопок, стверджується, що нічого в Дентс-Ран не знайдено. У звіті йдеться, що жодних "металів, предметів та/або інших відповідних матеріалів не виявлено. Зважаючи на іншу пріоритетну роботу… ФБР закриє зазначену справу".

Джон Луї, професор геофізики Університету Невади в Ріно, не пов'язаний з розкопками, переглянув звіт геофізика і зазначив, що гіпотеза про заховане під землею золото "цілком розумна". Але не факт, що золото там все ж таки було.

Інтриги у справу додають свідчення жителів Дентс-Ран, які стверджують, що чули шум робочої техніки та бачили, як з місця розкопок від'їжджають великі броньовані вантажівки.

[ + – ] Розкопки ФБР

Юристи шукачів скарбів навіть звернулися в компанію Wells Fargo, ту саму, що в 1863 році мала перевозити золото на Монетний двір. Але тамтешні історики заявили, що не знайшли цьому доказів з ремаркою, що записи 1800-х все ж таки не дуже точні. Вони зазначили, що їхня компанія справді возила золото диліжансами під охороною, але тонни цінного металу вони ймовірніше відправили "потягом або кораблем".