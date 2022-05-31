Вкус детства. Как испечь идеальный торт "Сметанник"
Кондитеры уверяют, что рецепт торта настолько прост, что с ним справится даже новичок или ребенок
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"Сметанник" – торт из детства, когда был дефицит продуктов, и не всегда удавалось создать сложный крем вроде заварного. Впрочем, городская легенда гласит, что "Сметанником" лакомился даже император Александр II, но, скорей всего – это миф.
В любом случае, рецепт "Сметанника" прост. Главное, выбрать правильную сметану для крема – она должна быть сливочной, без яркой кислинки.
Торт "Сметанник"
Ингредиенты
Для теста:
- 4 больших яйца;
- 250 мл сметаны;
- 1 ст. сахара;
- 2 ст. муки;
- 2 ч. л. соды;
- 1 ст. л. какао;
Для крема:
- 400 г сметаны 20% жирности;
- 1 ст. сахара;
- Ванильный сахар.
Можно сделать сметанник из обычного бисквита, тогда какао в тесто добавлять не стоит. Можно чередовать обычные коржи и коржи с какао, но тогда придется испечь два бисквита. Но вкусней всего получится, если все коржи будут с какао, в таком случае его количество можно и увеличить.
Смешайте полстакана сахара и два яйца, взбейте миксером, пока масса не увеличится. В другой миске смешайте 2 столовые ложки сметаны с чайной ложкой соды и размешайте. Сметана должна вспениться и увеличиться в объеме. Добавьте к взбитым яйцам и перемешайте.
Добавьте 1 стакан муки и тщательно перемешайте тесто, чтобы в нем не осталось комочков – лучше воспользоваться венчиком. Если решили делать шоколадные коржи – какао нужно добавить вместе с мукой.
Разогрейте духовку до 180 градусов. Застелите форму для выпечки пергаментом, или смажьте ее сливочным маслом. Вылейте тесто в форму и разровняйте. Выпекайте около 30-35 минут – время выпечки зависит от диаметра формы. Готовность проверьте зубочисткой – она должна остаться сухой. Как только бисквит испечется – доставайте его из духовки и дайте остудиться.
Когда бисквит остыл – разрежьте его на тонкие коржи. Дело это непростое – потребуется острый нож и терпение. Все коржи сметанника, кроме нижнего, проколите вилкой, чтобы лучше впитывали в себя крем.
И пора приступать к крему. Смешайте сметану, сахар и ванильный сахар. Взбейте на высоких оборотах миксера, пока крем не станет пышным. Промажьте коржи кремом, соберите торт.
Бока торта также смажьте кремом и поставьте его пропитываться кремом на ночь в холодильник. Декорировать его можно, как душе угодно: измельченными орехами, которые вам нравятся, свежими фруктами и ягодами, листиками мяты, или кокосовой стружкой. Можно измельчить остатки коржей и посыпать торт сверху сдобной крошкой.