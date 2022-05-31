Смак дитинства. Як спекти ідеальний торт "Сметанник"

Кондитери запевняють, що рецепт торта настільки простий, що з ним впорається навіть новачок чи дитина.

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"Сметанник" — торт із дитинства, коли був дефіцит продуктів, і не завжди вдавалося створити складний крем на кшталт заварного. Втім, міська легенда свідчить, що "Сметанником" ласував навіть імператор Олександр II, проте, швидше за все — це міф.

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У будь-якому випадку, рецепт "Сметанника" простий. Головне, обрати правильну сметану для крему — вона має бути вершковою, без яскравої кислинки.

Торт "Сметанник"

[ + – ] Торт "Сметанник" Фото: Соцсети

Інгредієнти

Для тіста:

4 великі яйця;

250 мл сметани;

1 ст. цукру;

2 ст. борошна;

2 ч. л. соди;

1 ст. л. какао;

Для крему:

400 г сметани 20% жирності;

1 ст. цукру;

ванільний цукор.

Можна зробити сметанник зі звичайного бісквіту, тоді какао в тісто додавати не варто. Можна чергувати звичайні коржі та коржі з какао, але тоді доведеться спекти два бісквіти. Але найсмачніше вийде, якщо всі коржі будуть з какао, у такому разі його кількість можна і збільшити.

Змішайте півсклянки цукру і два яйця, збийте міксером, поки маса не збільшиться. В іншій мисці змішайте 2 столові ложки сметани з чайною ложкою соди та розмішайте. Сметана повинна спінитися і збільшитись в обсязі. Додайте до збитих яєць і перемішайте.

Додайте 1 склянку борошна і ретельно перемішайте тісто, щоб не залишилося грудочок — краще скористатися вінчиком. Якщо вирішили робити шоколадні коржі — какао потрібно додати разом із борошном.

Розігрійте духовку до 180 градусів. Застеліть форму для випічки пергаментом, або змастіть вершковим маслом. Вилийте тісто у форму та розрівняйте. Випікайте приблизно 30-35 хвилин — час випікання залежить від діаметра форми. Готовність перевірте зубочисткою — вона має залишитися сухою. Щойно бісквіт спечеться — діставайте його з духовки та дайте остудитись.

Коли бісквіт охолонув — розріжте його на тонкі коржі. Справа ця непроста — потрібен гострий ніж і терпіння. Усі коржі сметанника, крім нижнього, проколіть виделкою, щоб краще вбирали крем.

І настав час робити крем. Змішайте сметану, цукор і ванільний цукор. Збийте на високих обертах міксера, поки крем не стане пишним. Промажте коржі кремом, зберіть торт.

Боки торта також змастіть кремом і поставте його просочуватись кремом на ніч у холодильник. Декорувати його можна, як завгодно: подрібненими горіхами, які вам подобаються, свіжими фруктами і ягодами, листочками м'яти, або кокосовою стружкою. Можна подрібнити залишки коржів і посипати торт зверху здобною крихтою.