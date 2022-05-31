Актриса Маргарет Куэлли, звезда "Однажды в Голливуде", объявила о своей помолвке

Избранником актрисы стал лидер группы Bleachers Джек Антонофф

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27-летняя актриса Маргарет Куэлли, звезда фильма "Однажды в Голливуде" и сериала "Уборщица. История матери-одиночки", объявила о помолвке. Об этом пишет People.

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Избранником актрисы стал 38-летний продюсер, автор песен и лидер группы Bleachers Джек Антонофф . Пара начала встречаться около года назад.

[ + – ] Маргарет Куэлли и Джек Антонофф Фото: Instagram margaretqualley

Слухи о помолвке появились еще на прошлой неделе, когда Маргарет появилась на красной дорожке 75-го Каннского кинофестиваля с обручальным бриллиантовым кольцом на пальце. Маргарет посетила премьеру своего нового фильма "Звезды в полдень".

На днях актриса подтвердила слухи, опубликовав несколько совместных с женихом снимков в Instagram.

[ + – ] Маргарет Куэлли и Джек Антонофф Фото: Instagram margaretqualley [ + – ] Маргарет Куэлли и Джек Антонофф Фото: Instagram margaretqualley

До отношений с Джеком, Маргарет встречалась с Питом Дэвидсоном и Шайей Лабафом. Но с последним она рассталась, когда его обвинили в домашнем насилии.

А у Джека был роман с актрисой Леной Данем.

Маргарет – дочь известной актрисы Энди Макдауэлл. Дебютировала она в шоу-бизнесе, как модель, во многом благодаря матери. Сейчас Куэлли является амбассадором Chanel и на недавнем показе выходила в платье невесты.

[ + – ] Маргерет Куэлли на показе Chanel

Так что, можно предположить, что когда дело дойдет до свадьбы – с шикарным нарядом проблем не возникнет.