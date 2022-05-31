Акторка Маргарет Квеллі, зірка "Одного разу в Голлівуді", оголосила про свої заручини

Обранцем акторки став лідер гурту Bleachers Джек Антонофф

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

27-річна акторка Маргарет Квеллі, зірка фільму "Одного разу в Голлівуді" та серіалу "Прибиральниця. Історія матері-одиначки", оголосила про заручини. Про це пише People.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Обранцем акторки став 38-річний продюсер, автор пісень та лідер гурту Bleachers Джек Антонофф. Пара почала зустрічатися близько року тому.

[ + – ] Маргарет Квеллі та Джек Антонофф Фото: Instagram margaretqualley

Чутки про заручини з'явилися ще минулого тижня, коли Маргарет з'явилася на червоній доріжці 75-го Каннського кінофестивалю з діамантовою обручкою на пальці. Маргарет відвідала прем'єру свого нового фільму "Зірки опівдні".

Днями акторка підтвердила чутки, опублікувавши кілька спільних з нареченим знімків в Instagram.

[ + – ] Маргарет Квеллі та Джек Антонофф Фото: Instagram margaretqualley [ + – ] Маргарет Квеллі та Джек Антонофф Фото: Instagram margaretqualley

До стосунків із Джеком, Маргарет зустрічалася з Пітом Девідсоном та Шаєю Лабафом. Але з останнім вона розлучилася, коли його звинуватили в домашньому насильстві.

А у Джека був роман з акторкою Лєною Данем.

Маргарет — дочка відомої акторки Енді МакДавелл. Дебютувала вона в шоубізнесі, як модель, багато в чому завдяки матері. Зараз Квеллі є амбасадоркою Chanel і на недавньому показі виходила у сукні нареченої.

[ + – ] Маргерет Квеллі на показі Chanel

Тож можна припустити, що коли справа дійде до весілля — з розкішним нарядом проблем не виникне.