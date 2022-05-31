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Акторка Маргарет Квеллі, зірка "Одного разу в Голлівуді", оголосила про свої заручини

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Маргарет Квеллі, заручини, заручини, обручки, акторка прибиральниця, Джек Антонофф
Фото: Instagram margaretqualley | Маргарет Квеллі та Джек Антонофф

Обранцем акторки став лідер гурту Bleachers Джек Антонофф

27-річна акторка Маргарет Квеллі, зірка фільму "Одного разу в Голлівуді" та серіалу "Прибиральниця. Історія матері-одиначки", оголосила про заручини. Про це пише People.

Обранцем акторки став 38-річний продюсер, автор пісень та лідер гурту Bleachers Джек Антонофф. Пара почала зустрічатися близько року тому.

Маргарет Квеллі, заручини, заручини, обручки, акторка прибиральниця, Джек Антонофф
Маргарет Квеллі та Джек Антонофф
Фото: Instagram margaretqualley

Чутки про заручини з'явилися ще минулого тижня, коли Маргарет з'явилася на червоній доріжці 75-го Каннського кінофестивалю з діамантовою обручкою на пальці. Маргарет відвідала прем'єру свого нового фільму "Зірки опівдні".

Днями акторка підтвердила чутки, опублікувавши кілька спільних з нареченим знімків в Instagram.

Маргарет Квеллі, заручини, заручини, обручки, актриса прибиральниця, Джек Антонофф
Маргарет Квеллі та Джек Антонофф
Фото: Instagram margaretqualley
Маргарет Квеллі, заручини, заручини, обручки, актриса прибиральниця, Джек Антонофф
Маргарет Квеллі та Джек Антонофф
Фото: Instagram margaretqualley

До стосунків із Джеком, Маргарет зустрічалася з Пітом Девідсоном та Шаєю Лабафом. Але з останнім вона розлучилася, коли його звинуватили в домашньому насильстві.

А у Джека був роман з акторкою Лєною Данем.

Маргарет — дочка відомої акторки Енді МакДавелл. Дебютувала вона в шоубізнесі, як модель, багато в чому завдяки матері. Зараз Квеллі є амбасадоркою Chanel і на недавньому показі виходила у сукні нареченої.

Маргерет Квеллі на показі Chanel

Тож можна припустити, що коли справа дійде до весілля — з розкішним нарядом проблем не виникне.