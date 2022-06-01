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Самый дорогой ресторан в мире открывается в Испании

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ресторан сублимация, самый дорогой ресторан в мире, самый дорогой, ибица, испания
Фото: Instagram sublimotionibiza | Ресторан "Сублимация" самый дорогой ресторан в мире

Ресторан под названием "Сублимация" находится на Ибице

На Ибице с 1 июня снова открывается ресторан Sublimotion ("Сублимация"), где курс блюд на одного человека обойдется в 1900 евро, что делает его самым дорогим рестораном в мире. Об этом сообщается в Instagram заведения.

"Сублимация" находится на Ибице в отеле Hard Rock. Он рассчитан только на 12 человек. На кухне заведует всемирно известный шеф-повар Пако Ронсеро, обладатель двух звезд Мишлен.

В 2014 году Sublimotion был удостоен награды Best Innovation Food & Beverage.

ресторан сублимация, самый дорогой ресторан в мире, самый дорогой, ибица, испания
Фото: Instagram sublimotionibiza
ресторан сублимация, самый дорогой ресторан в мире, самый дорогой, ибица, испания
Фото: Instagram sublimotionibiza
ресторан сублимация, самый дорогой ресторан в мире, самый дорогой, ибица, испания
Фото: Instagram sublimotionibiza
ресторан сублимация, самый дорогой ресторан в мире, самый дорогой, ибица, испания
Фото: Instagram sublimotionibiza
ресторан сублимация, самый дорогой ресторан в мире, самый дорогой, ибица, испания
Фото: Instagram sublimotionibiza
ресторан сублимация, самый дорогой ресторан в мире, самый дорогой, ибица, испания
ресторан сублимация, самый дорогой ресторан в мире, самый дорогой, ибица, испания
ресторан сублимация, самый дорогой ресторан в мире, самый дорогой, ибица, испания
ресторан сублимация, самый дорогой ресторан в мире, самый дорогой, ибица, испания
ресторан сублимация, самый дорогой ресторан в мире, самый дорогой, ибица, испания

В стоимость ужина входит не только еда, но и лазерное световое шоу, музыкальное сопровождение и прочие элементы шоу, доступные через гарнитуры Samsung Gear. А во время ужина видео и спецэффекты транслируются на огромные экраны и все поверхности, включая стол.

Гости сидят за одним длинным столом в специальном боксе без крыши. Подают им лучшие блюда испанской авангардной молекулярной кухни. Меню представляет из себя 20 блюд в сопровождении вина и шампанского. И блюда каждый раз меняются.

Как говорит кулинарный критик: "Если бы у Вилли Вонки был ресторан, а не шоколадная фабрика, это был бы он".

Ужин в ресторане "Сублимация"

Впрочем, судя по отзывам, клиенты остаются или очень довольны, или, напротив, возмущены. Один из них написал, что потратил кучу денег, но при этом остался голодным, так как порции ничтожно малы.

К слову, на втором месте по дороговизне — ресторан "Ультрафиолет" в Шанхае, где дегустационный курс обойдется в полторы тысячи долларов, а на третьем — Kitcho Arashiyama Honten в японском Киото, там ужин будет стоить 900 долларов.