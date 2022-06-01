Самый дорогой ресторан в мире открывается в Испании

Ресторан под названием "Сублимация" находится на Ибице

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

На Ибице с 1 июня снова открывается ресторан Sublimotion ("Сублимация"), где курс блюд на одного человека обойдется в 1900 евро, что делает его самым дорогим рестораном в мире. Об этом сообщается в Instagram заведения.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

"Сублимация" находится на Ибице в отеле Hard Rock. Он рассчитан только на 12 человек. На кухне заведует всемирно известный шеф-повар Пако Ронсеро, обладатель двух звезд Мишлен.

В 2014 году Sublimotion был удостоен награды Best Innovation Food & Beverage.

Фото: Instagram sublimotionibiza Фото: Instagram sublimotionibiza Фото: Instagram sublimotionibiza Фото: Instagram sublimotionibiza Фото: Instagram sublimotionibiza

В стоимость ужина входит не только еда, но и лазерное световое шоу, музыкальное сопровождение и прочие элементы шоу, доступные через гарнитуры Samsung Gear. А во время ужина видео и спецэффекты транслируются на огромные экраны и все поверхности, включая стол.

Гости сидят за одним длинным столом в специальном боксе без крыши. Подают им лучшие блюда испанской авангардной молекулярной кухни. Меню представляет из себя 20 блюд в сопровождении вина и шампанского. И блюда каждый раз меняются.

Как говорит кулинарный критик: "Если бы у Вилли Вонки был ресторан, а не шоколадная фабрика, это был бы он".

[ + – ] Ужин в ресторане "Сублимация"

Впрочем, судя по отзывам, клиенты остаются или очень довольны, или, напротив, возмущены. Один из них написал, что потратил кучу денег, но при этом остался голодным, так как порции ничтожно малы.

К слову, на втором месте по дороговизне — ресторан "Ультрафиолет" в Шанхае, где дегустационный курс обойдется в полторы тысячи долларов, а на третьем — Kitcho Arashiyama Honten в японском Киото, там ужин будет стоить 900 долларов.