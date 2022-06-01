Найдорожчий ресторан у світі відкривається в Іспанії

Ресторан під назвою "Сублімація" знаходиться на Ібіці

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На Ібіці з 1 червня знову відкривається ресторан Sublimotion ("Сублімація"), де курс страв на одну людину коштуватиме 1900 євро, що робить його найдорожчим рестораном у світі. Про це повідомляють в Instagram закладі.

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"Сублімація" знаходиться на Ібіці в готелі Hard Rock. Він розрахований лише на 12 осіб. На кухні заправляє всесвітньо відомий шеф-кухар Пако Ронсеро, володар двох зірок Мішлен.

У 2014 році Sublimotion нагороджений Best Innovation Food & Beverage.

Фото: Instagram sublimotionibiza Фото: Instagram sublimotionibiza Фото: Instagram sublimotionibiza Фото: Instagram sublimotionibiza Фото: Instagram sublimotionibiza

У вартість вечері входить не лише їжа, а й лазерне світлове шоу, музичний супровід та інші елементи шоу, доступні через гарнітури Samsung Gear. А під час вечері відео та спецефекти транслюються на величезні екрани та всі поверхні, включаючи стіл.

Гості сидять за одним довгим столом у спеціальному боксі без даху. Подають їм найкращі страви іспанської авангардної молекулярної кухні. Меню містить 20 страв у супроводі вина та шампанського. І страви щоразу змінюються.

Як каже кулінарний критик: "Якби у Віллі Вонки був ресторан, а не шоколадна фабрика, це був би він".

[ + – ] Вечеря в ресторані "Сублімація"

Втім, з огляду на відгуки, клієнти залишаються або дуже задоволені, або, навпаки, обурені. Один із них написав, що витратив купу грошей, але разом з тим залишився голодним, тому що порції мізерно малі.

До речі, на другому місці за вартістю — ресторан "Ультрафіолет" у Шанхаї, де дегустаційний курс коштуватиме півтори тисячі доларів, а на третьому — Kitcho Arashiyama Honten в японському Кіото, там вечеря коштуватиме 900 доларів.