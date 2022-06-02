Яркие цвета и акценты. Главные тренды педикюра лета 2022

В этом сезоне модно делать акцент на больших пальцах. Такое решение уже было в трендах, но позже было незаслуженно забыто

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С приходом лета про педикюр вспоминают даже те, кто обычно забывает про него зимой, за исключением перспектив летнего отдыха зимой. Но сейчас, с приходом лета все достают из коробок босоножки и сандалии – значит, стоит позаботиться о том, чтобы образ был максимально гармоничным и очаровательным.

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А еще педикюр повышает настроение, ведь всегда можно опустить глаза и посмотреть на собственные ухоженные ножки в красивой обуви.

И у педикюра тоже есть свои тренды. В этом сезоне лето 2022 – модно делать акцент на больших пальцах. Одно время этот тренд незаслуженно забыли, то теперь блогеры и стилисты снова вернули его на передовицы.

[ + – ] Акцент на большом пальце - тренд сезона лето 2022 Фото: Instagram salondehilda

Самый простой, и в то же время самый эффектный педикюр 2022 – это блестки, стразы и лаки с крупными светоотражающими частицами.

Если хочется усложнить дизайн – на помощь приходят летние мотивы: цветы, фрукты (например арбузы), морская тематика и стилизованное солнце.

Не сдает позиций и френч, но только на большом пальце, или напротив: на всех пальцах, кроме большого.

[ + – ] Неоновый педикюр - тренд сезона лето 2022

Такой дизайн отлично будет смотреться с модным в этом сезоне неоном.

Не стоит забывать и про матовое покрытие, которое в какой-то момент стилисты сочли не слишком подходящим для педикюра. Именно в сочетании с яркими, неоновыми цветами, он выглядит впечатляюще и оригинально.

Так что, главные тренды этого лета 2022:

Яркие сочные цвета: синий, фуксия, алый, желтый, зеленый;

Неон (особенно с матовым покрытием);

Глиттер и крупные блестки;

Акцент на больших пальцах.

И не стоит забывать, что лето, это именно то время года, когда можно позволить себе отбросить все сдерживающие факторы и попробовать то, в чем раньше себе отказывали, пусть это даже будет, для начала, яркий педикюр: с забавными рисунками, или обилием блесток.