Яскраві кольори й акценти. Головні тренди педикюру літа 2022

Цього сезону модно робити акцент на великих пальцях. Таке рішення вже було в трендах, але пізніше його незаслужено забули.

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Із приходом літа про педикюр згадують навіть ті, хто зазвичай забуває про нього взимку, крім перспектив літнього відпочинку взимку. Але зараз, із приходом літа, всі дістають із коробок босоніжки та сандалі — отже, варто подбати про те, щоб образ був максимально гармонійним і чарівним.

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А ще педикюр підвищує настрій, адже завжди можна опустити очі та подивитися на власні доглянуті ніжки в гарному взутті.

І педикюр теж має свої тренди. Цього сезону літо 2022 модно робити акцент на великих пальцях. Свого часу цей тренд незаслужено забули, а тепер блогери й стилісти знову повернули його на передовиці.

[ + – ] Акцент на великому пальці — тренд сезону літо 2022 Фото: Instagram salondehilda

Найпростіший і водночас найефективніший педикюр 2022 — це блискітки, стрази та лаки з великими світловідбивальними частинками.

Якщо хочеться ускладнити дизайн, на допомогу приходять літні мотиви: квіти, фрукти (наприклад, кавуни), морська тематика та стилізоване сонце.

Не здає позицій і френч, але тільки на великому пальці, або навпаки: на всіх пальцях, крім великого.

[ + – ] Неоновий педикюр — тренд сезону літо 2022

Такий дизайн матиме відмінний вигляд із модним цього сезону неоном.

Не варто забувати й про матове покриття, яке в якийсь момент стилісти визнали не дуже підходящим для педикюру. Саме в поєднанні з яскравими, неоновими кольорами, він має вражаючий і оригінальний вигляд.

Отже, головні тренди цього літа 2022:

Яскраві соковиті кольори: синій, фуксія, червоний, жовтий, зелений;

Неон (особливо з матовим покриттям);

Гліттер і великі блискітки;

Акцент на великих пальцях.

І не варто забувати, що літо — це саме та пора року, коли можна дозволити собі відкинути всі стримувальні фактори та спробувати те, в чому раніше собі відмовляли, нехай це навіть буде, для початку, яскравий педикюр: із веселими малюнками або великою кількістю блискіток.