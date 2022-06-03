Год счастья. Астрологи рассказали, какие три знака ждет успех после ретро Меркурия

Влияние ретроградного Меркурия завершается уже сегодня, 3 июня

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Сегодня, 3 июня 2022 года завершается действие ретроградного Меркурия, который начал свое негативное влияние на большинство знаков зодиака 10 мая 2022 года.

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В 2022 году период ретроградного Меркурия стал особенным, потому что начался во время еще одного важного события: коридора затмений, который, к счастью, уже закончился, продлившись с 30 апреля по 16 мая.

В это время включались законы кармы, так что любой поступок становился необратимым, само собой, это большей частью касалось дурных поступков. Так что всех, кто творили зло с 10 мая – вероятно, настигнет возмездие.

Ретроградные периоды Меркурия, по мнению астрологов, негативно влияют на сферы жизни, за которые "отвечает" планета: это деятельность, связанная с финансами, куплей-продажей, деловой активностью, путешествиями, работой гаджетов и т.д.

Но теперь этот тревожный период завершился и сейчас некоторым знакам стоит ожидать периода особенного счастья и удачи, хотя, конечно, когда Меркурий возвращается в свою привычную фазу – улучшения ощутят все без исключения.

Но стоит помнить, что сегодня, 3 июня, все же, не самый лучший день для всех знаков для принятия важных решений, подписания документов и покупок. Лучше минимизировать общение и активность, избегать конфликтов и стоит быть готовым к тому, что могут сбоить средства связи.

Так кому же больше всего повезет после периода ретроградного Меркурия.

Стрелец

Прежде всего, это Стрельцы. Их жизнь налаживаться во всех сферах, но особенно это касается финансовой составляющей, и успехов в работе. Удача ждет Стрельцов в любви и им удастся реализовать давно поставленные цели. Но в конце месяца необходимо обратить внимание на здоровье детей и беречь деньги.

Близнецы

Июнь — месяц Близнецов. Так что удача ждет их абсолютно во всех сферах: и финансовой и любовной. Астрологи утверждают, что в течении года Близнецы избавятся от проблем с деньгами и устроятся на новую, высокооплачиваемую работу. Вторая половина июня принесет хороший доход и возможности укрепления положения.

Рыбы

Тех, кто родился под знаком Рыбы, ждет семейное счастье. Рыбы найдут свою любовь, заключат брак, или их ждет пополнение в семье. Весь год им будет сопутствовать удача в любви и семейных отношениях. А кроме этого у них не будет проблем с работой и Рыбы будут успешны во всех начинаниях. Удачным будет и любая учеба – те, кто давно хотели поступить куда-либо – сделают это. Полнолуние 14 июня внесет ясность и поставит точку в вопросах карьеры.

Стоит помнить, что за любовь и отношения с 1 по 23 июня будет отвечать стабильная Венера в Тельце, так что удача в любовных отношениях будет сопутствовать всем знакам Зодиака, а также стоит помнить, что она отвечает за красоту, так что можно менять имидж и заниматься собой.

Следующий ретроградный Меркурий и, как следствие, тревожный период неопределенности наступит 9 сентября и продлиться до 2 октября. Следующий такой период начнется 29 декабря и закончится уже в следующем году, 18 января 2023 года.