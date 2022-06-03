Рік щастя. Астрологи розповіли, на які три знаки чекає успіх після ретро Меркурія

Уплив ретроградного Меркурія завершується вже сьогодні, 3 червня.

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Сьогодні, 3 червня 2022 року, завершується дія ретроградного Меркурія, який почав свій негативний уплив на більшість знаків зодіаку 10 травня 2022 року.

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У 2022 році період ретроградного Меркурія став особливим, бо почався під час ще однієї важливої події: коридору затемнень, який, на щастя, вже закінчився, продовжившись із 30 квітня до 16 травня.

У цей час включалися закони карми, так що будь-який учинок ставав незворотнім, само собою, це здебільшого стосувалося поганих вчинків. Тож усіх, хто чинили зло з 10 травня, ймовірно, наздожене відплата.

Ретроградні періоди Меркурія, на думку астрологів, негативно впливають на сфери життя, за які відповідає планета: це діяльність, пов'язана з фінансами, купівлею-продажем, діловою активністю, подорожами, роботою гаджетів тощо.

Але тепер цей тривожний період завершився, і зараз на деякі знаки варто чекає період особливого щастя та удачі, хоча, звичайно, коли Меркурій повертається у свою звичну фазу, покращення відчують усі без винятку.

Але варто пам'ятати, що сьогодні, 3 червня, все ж таки не найкращий день для всіх знаків для ухвалення важливих рішень, підписання документів і покупок. Краще мінімізувати спілкування й активність, уникати конфліктів, і варто бути готовим до того, що можуть збитися засоби зв'язку.

Тож кому найбільше пощастить після періоду ретроградного Меркурія.

Стрілець

Насамперед, це Стрільці. Їхнє життя налагоджуватиметься в усіх сферах, але особливо це стосується фінансової складової та успіхів у роботі. Успіх чекає на Стрільців у коханні, і їм вдасться реалізувати давно поставлені цілі. Але наприкінці місяця необхідно звернути увагу на здоров'я дітей і берегти гроші.

Близнюки

Червень — місяць Близнюків. Тож удача чекає на них абсолютно у всіх сферах: і фінансовій, і любовній. Астрологи стверджують, що протягом року Близнюки позбавляться проблем із грошима і влаштуються на нову високооплачувану роботу. Друга половина червня принесе гарний дохід і можливості зміцнення становища.

Риби

На тих, хто народився під знаком Риби, чекає сімейне щастя. Риби знайдуть своє кохання, укладуть шлюб, або на них чекає поповнення в сім'ї. Весь рік їх супроводжуватиме успіх у коханні та сімейних стосунках. А крім цього, у них не буде проблем із роботою, і Риби будуть успішними в усіх починаннях. Вдалим буде й будь-яке навчання — ті, хто давно хотіли вступити будь-куди, зроблять це. Повня 14 червня внесе ясність і поставить крапку в питаннях кар'єри.

Варто пам'ятати, що за кохання та стосунки з 1 по 23 червня відповідатиме стабільна Венера в Тельці, так що успіх у любовних стосунках супроводжуватиме всі знаки Зодіаку, а також варто пам'ятати, що вона відповідає за красу, так що можна змінювати імідж і займатися собою.

Наступний ретроградний Меркурій і, як наслідок, тривожний період невизначеності, настане 9 вересня й триватиме до 2 жовтня. Наступний такий період розпочнеться 29 грудня та закінчиться вже наступного року, 18 січня 2023 року.