Двойник принцессы Дианы из Нидерландов рассказала о своей популярности

20-летняя Роуз ван Риджин говорит, что поклонники принцессы считают, что подчеркивать свое сходство с покойной "королевой сердец" неуместно

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20-летняя Роуз ван Риджин из Нидерландов обрела популярность в соцсетях благодаря своей схожести с покойной принцессой Дианой. Однако многие недовольны, что она подчеркивает свою схожесть с леди Ди. Об этом пишет Daily Mail.

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Роуз начинала вести свой аккаунт в стиле 1970-х, делая стилизованные фото и снимая видео, но подписчики намекнули ей, что она похожа на покойную принцессу Диану. Так что девушка сделала похожую стрижку и стала развивать тему своей схожести с популярной принцессой.

[ + – ] Роуз ван Риджин - двойник принцессы Дианы Фото: Instagram rosenoraanna

"Это натолкнуло меня на мысль воссоздать ее прическу. Когда я подстриглась, то поняла, что люди имели в виду. Меня вдохновляет стиль принцессы Дианы 1980-х, но я всегда придаю ей свой собственный оттенок 70-х", — рассказала Роуз.

Она призналась, что когда появляется на улице, одетая по моде прошлых лет, то люди часто кричат ей "Диана!" и просят сфотографироваться вместе.

"Я подумала, что это довольно забавно, ведь это означает, что я хорошо справилась с подбором наряда, отлично сделала прическу и макияж", — рассказала девушка.

[ + – ] Роуз ван Риджин - двойник принцессы Дианы Фото: Instagram rosenoraanna [ + – ] Роуз ван Риджин - двойник принцессы Дианы Фото: Instagram rosenoraanna

Но хоть число ее подписчиков растет, недоброжелателей тоже хватает. Они часто ей пишут, что она ведет себя неуважительно, копируя стиль Дианы, но Роуз считает, что она не так сильно похожа на принцессу, как кажется другим.

Роуз полюбила винтаж и можу прошлых лет еще будучи подростком, когда она получила в подарок пластинку группы ABBA и влюбилась в их музыку.

Она начала воссоздавать винтажные фото и создавать модные образы прошлых лет. Принцесса Диана не первая знаменитость, чьему стилю она подражает, но именно принцесса сделала ее популярной.

"Я занимаюсь этим годами. Просто Диана больше всего понравилась подписчикам", — рассказала Роуз, которая в разное время подражала таким звездам, как Оливия Ньютон-Джон, Карен Карпентер, Дайана Росс и Фарра Фосетт.

Фото: Instagram rosenoraanna Фото: Instagram rosenoraanna Фото: Instagram rosenoraanna Фото: Instagram rosenoraanna

Своим подписчикам Роуз дает советы, как делать прически в стиле 1970-х, и где лучше покупать одежду. Сама она приобретает винтажные наряды в комиссионных магазинах, а также в Интернете.

По ее собственному признанию, ее хобби помогает ей справится с болезнью Лайма. Из-за этого недомогания девушка быстро устает и испытывает боль. Так что ее реальная жизнь совсем не похожа на солнечные образы, которые она показывает подписчикам.

"Несмотря на то, что за последний год мне стало гораздо лучше, я все еще провожу большую часть дня в постели. Когда я не снимаюсь, я всегда отдыхаю и болею. Это моя реальность", — призналась Роуз.