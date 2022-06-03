Двійник принцеси Діани з Нідерландів розповіла про свою популярність

20-річна Роуз ван Ріджин каже, що шанувальники принцеси вважають, що підкреслювати свою схожість із покійною "королевою сердець" недоречно.

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20-річна Роуз ван Ріджин із Нідерландів набула популярності в соцмережах завдяки своїй схожості з покійною принцесою Діаною. Однак багато хто незадоволений, що вона підкреслює свою схожість із леді Ді. Про це пише Daily Mail.

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Роуз починала вести свій аккаунт у стилі 1970-х, роблячи стилізовані фото та знімаючи відео, але підписники натякнули їй, що вона схожа на покійну принцесу Діану. Отже, дівчина зробила схожу стрижку та стала розвивати тему своєї схожості з популярною принцесою.

[ + – ] Роуз ван Ріджин — двійник принцеси Діани Фото: Instagram rosenoraanna

"Це наштовхнуло мене на думку відтворити її зачіску. Коли я підстриглася, то зрозуміла, що люди мали на увазі. Мене надихає стиль принцеси Діани 1980-х, але я завжди надаю їй свого власного відтінку 70-х", — розповіла Роуз.

Вона зізналася, що коли з'являється на вулиці, одягнена за модою минулих років, то люди часто кричать їй "Діана!" і просять сфотографуватись разом.

"Я подумала, що це досить весело, адже це означає, що я добре впоралася з підбором вбрання, чудово зробила зачіску та макіяж", — розповіла дівчина.

[ + – ] Роуз ван Ріджин — двійник принцеси Діани Фото: Instagram rosenoraanna [ + – ] Роуз ван Ріджин — двійник принцеси Діани Фото: Instagram rosenoraanna

Але хоч кількість її передплатників зростає, недоброзичливців теж вистачає. Вони часто їй пишуть, що вона поводиться неповажно, копіюючи стиль Діани, але Роуз вважає, що вона не так схожа на принцесу, як здається іншим.

Роуз полюбила вінтаж і можу минулих років, будучи підлітком, коли вона отримала в подарунок платівку гурту ABBA і закохалася в їхню музику.

Вона почала відтворювати вінтажні фото та створювати модні образи минулих років. Принцеса Діана — не перша знаменитість, стиль якої вона наслідує, але саме принцеса зробила її популярною.

"Я займаюся цим роками. Просто Діана найбільше сподобалася підписникам", — розповіла Роуз, яка в різний час наслідувала таких зірок як Олівія Ньютон-Джон, Карен Карпентер, Даяна Росс і Фарра Фосетт.

Фото: Instagram rosenoraanna Фото: Instagram rosenoraanna Фото: Instagram rosenoraanna Фото: Instagram rosenoraanna

Своїм підписникам Роуз дає поради, як робити зачіски в стилі 1970-х і де краще купувати одяг. Сама вона знаходить вінтажного вбрання в комісійних магазинах, а також в інтернеті.

За її власним зізнанням, її хобі допомагає їй впоратися з хворобою Лайма. Через цю недугу дівчина швидко втомлюється та відчуває біль. Отже, її реальне життя зовсім не схоже на сонячні образи, які вона показує підписникам.

"Незважаючи на те, що за останній рік мені стало набагато краще, я все ще проводжу більшу частину дня в ліжку. Коли я не знімаюся, я завжди відпочиваю та хворію. Це моя реальність", — зізналася Роуз.