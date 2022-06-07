Как в Starbucks. Идеальный рецепт морковного торта

Этот десерт является одним из популярнейших в сети кофеен, а еще у него есть собственный праздник

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Морковный торт в меню кофеен Starbucks появился не случайно. Это дань уважения историческому наследию США. Морковный торт придумали в 1970-х, как альтернативу тяжелым традиционным тортам с обилием масляного крема.

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Морковный торт так полюбился народу, что теперь 3 февраля в США отмечают национальный праздник всех кондитеров и любителей выпечки — День морковного торта.

Пока в Украине кофеен Starbucks нет, но морковный торт вполне возможно повторить дома. Приготовление займет около часа. И результат будет потрясающим.

[ + – ] Морковный торт в Starbucks Фото: Скриншот

Морковный торт, как в Starbucks

Ингредиенты:

Бисквит:

Мука — 180 гр

Морковь очищенная — 200 гр

Яйцо — 2 шт

Сахар тростниковый — 200 гр (можно заменить на обычный)

Грецкие орехи — 60 гр

Изюм — по вкусу

Подсолнечное масло — 200 мл

Ваниль, корица — 1 ч.л

Молотый имбирь, мускатный орех — щепотка

Разрыхлитель — 12 гр

Крем:

Сахарная пудра — 150 гр

Творожный сыр — 300 гр

Лимонный сок — 1 ст. л

Ванильный экстракт — 1 ч.л

Для начала натираем морковь на мелкой терке – самый тяжелый этап в готовке, так что будьте осторожны и не пораньте пальцы. Грецкие орехи измельчаем ножом или с помощью блендера. Изюм, желательно светлый, нужно промыть в горячей воде и просушить.

Готовим бисквит: в глубокой миске взбиваем сахар с растительным маслом и яйцами до светлой, пушистой пены. Добавляем муку и разрыхлитель — все перемешиваем до однородности. Теперь добавляем специи — корицу, ваниль, имбирь, мускатный орех и соль.

Добавляем морковь, рубленные орехи и изюм. Снова перемешиваем. Тесто делим на две части. Впрочем, если вы хотите больше коржей – то делите на три. Отправляем их в духовку по очереди в форме, смазанной маслом и посыпанной мукой, или же выстланной пергаментом.

Духовку надо разогреть до 180 градусов, печь корж – около сорока минут. Проверяем готовность зубочисткой – если она сухая – корж готов. Испеченные коржи остужаем при комнатной температуре. Можно испечь один большой бисквит, а потом разрезать его на нужное количество коржей, но это требует особой сноровки и, желательно острого большого ножа.

Пока коржи остывают – готовим крем. Смешиваем творожный сыр, сахарную пудру и ванильный экстракт, можно добавить немного лимонного сока. И перемазываем коржи. Оставшимся кремом смазываем верх и бортики торта. Крошками от обрезки тортов украшаем сверху.

Торт готов. Можно его есть сразу, но лучше оставить на 3-4 часа в холодильнике для пропитки.