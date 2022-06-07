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Як у Starbucks. Ідеальний рецепт морквяного торта

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Starbucks, старбакс, кав'ярня, морквяний торт, торт, рецепт торта
Фото: Соцмережі | Морквяний торт — ідеальний і простий рецепт

Цей десерт є одним з найпопулярніших у мережі кав'ярень, а ще має власне свято.

Морквяний торт у меню кав'ярень Starbucks з'явився невипадково. Це данина поваги до історичної спадщини США. Морквяний торт вигадали в 1970-х, як альтернативу важким традиційним тортам із великою кількістю масляного крему.

Морквяний торт так сподобався народу, що тепер 3 лютого у США відзначають національне свято всіх кондитерів і любителів випічки — День морквяного торта.

Поки що в Україні кав'ярень Starbucks немає, але морквяний торт цілком можливо повторити вдома. Приготування триватиме приблизно годину. І результат буде приголомшливим.

Starbucks, старбакс, кав'ярня, морквяний торт, торт, рецепт торта
Морквяний торт у Starbucks
Фото: Скриншот

Морквяний торт, як у Starbucks

Інгредієнти:

Бісквіт:

  • борошно — 180 г;
  • морква очищена — 200 г;
  • яйце — 2 шт;
  • цукор тростинний — 200 г (можна замінити на звичайний);
  • волоські горіхи — 60 г;
  • родзинки — за смаком;
  • соняшникова олія — 200 мл;
  • ваніль, кориця — 1 ч. л.;
  • мелений імбир, мускатний горіх — щіпка;
  • розпушувач — 12 г.

Крем:

  • цукрова пудра — 150 г;
  • кисломолочний сир — 300 г;
  • лимонний сік — 1 ст. л.;
  • ванільний екстракт — 1 ч. л.

Для початку натираємо моркву на дрібній тертці — найважчий етап у приготуванні, тож будьте обережні та не пораньте пальці. Волоські горіхи подрібнюємо ножем або за допомогою блендера. Родзинки, бажано світлі, потрібно промити в гарячій воді та просушити.

Готуємо бісквіт: у глибокій мисці збиваємо цукор з олією та яйцями до світлої, пухнастої піни. Додаємо борошно та розпушувач — усе перемішуємо до однорідності. Тепер додаємо спеції — корицю, ваніль, імбир, мускатний горіх і сіль.

Додаємо моркву, рубані горіхи та родзинки. Знову перемішуємо. Тісто ділимо на дві частини. Утім, якщо ви хочете більше коржів — діліть на три. Відправляємо їх у духовку по черзі у формі, змащеній маслом і посипаним борошном, або вистеленій пергаментом.

Духовку треба розігріти до 180 градусів, пекти корж — приблизно сорок хвилин. Перевіряємо готовність зубочисткою — якщо вона суха — корж готовий. Спечені коржі остудити за кімнатної температури. Можна спекти один великий бісквіт, а потім розрізати його на потрібну кількість коржів, але це вимагає особливої вправності, бажано гострого великого ножа.

Поки коржі остигають — готуємо крем. Змішуємо кисломолочий сир, цукрову пудру та ванільний екстракт, можна додати трохи лимонного соку. І перемазуємо коржі. Кремом, що залишився, змащуємо верх і бортики торта. Крихтами від обрізки тортів прикрашаємо зверху.

Торт готовий. Можна його їсти відразу, але краще залишити на 3-4 години в холодильнику для просочення.