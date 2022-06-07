Джонни Депп зарегистрировался в TikTok и уже набрал 3 миллиона подписчиков

Самое интересное, что пока никакого контента там нет, но поклонники в предвкушении

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Джонни Депп после победы в суде над бывшей женой Эмбер Херд отпраздновал это вечеринкой в пабе и зарегистрировался в TikTok, пишет Daily Mail.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Аккаунт Джонни в этой популярной соцсети верифицирован, и количество подписчиков там растет с каждой минутой. Сейчас их уже более трех миллионов.

При этом актер пока не выложил никакого контента, ничего не лайкнул и ни на кого не подписался.

[ + – ] Аккаунт Джонни Деппа в TikTok Фото: Скриншот

У актера уже есть аккаунты в Депп в Facebook и Instagram и именно там он опубликовал заявление, в котором говорилось: "Шесть лет назад моя жизнь, жизнь моих детей, жизнь самых близких мне людей, а также жизни людей, которые много лет поддерживали и верили в меня, навсегда изменились. И шесть лет спустя присяжные вернули мне мою жизнь. С самого начала целью возбуждения этого дела было раскрытие правды независимо от исхода".

Сейчас Депп сосредоточен на музыке и отправился в музыкальный тур со своим старым другом, рок-легендой Джеффом Беком. Их концерт в Лондоне даже посетила бывшая девушка Деппа – супермодель Кейт Мосс, которая выступила в его защиту в суде.

А в будущем Депп хочет вернуться к своей карьере в кино, которая была поставлена на паузу после обвинений Эмбер Херд в том, что он ее избивал.

Не исключено, что присоединение Деппа к пользователям TikTok это своеобразная благодарность актера за поддержку. По состоянию на понедельник хэштег #JohnnyDepp набрал более 33,5 млрд просмотров, а #JusticeforJohnnyDepp — 20,2 млрд просмотров. Что касается Эмбер Херд, то саркастический хэштег #AmberTurd набрал 4,3 миллиарда просмотров, а фраза #JusticeforAmberHeard — 85,9 миллиона просмотров.