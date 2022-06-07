Джонні Депп зареєструвався в TikTok і вже набрав 3 мільйони підписників

Найцікавіше, що поки ніякого контенту там немає, але шанувальники в передчутті

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Джонні Депп після перемоги в суді над колишньою дружиною Ембер Герд відсвяткував це вечіркою в пабі та зареєструвався у TikTok, пише Daily Mail.

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Обліковий запис Джонні в цій популярній соцмережі верифікований, і кількість підписників там зростає з кожною хвилиною. Нині їх уже понад три мільйони.

Разом з тим актор поки що не виклав жодного контенту, нічого не лайкнув і ні на кого не підписався.

[ + – ] Обліковий запис Джонні Деппа в TikTok Фото: Скриншот

У актора вже є акаунти в Депп у Facebook і Instagram і саме там він опублікував заяву, в якій йшлося: "Шість років тому моє життя, життя моїх дітей, життя найближчих мені людей, а також життя людей, які багато років підтримували та вірили в мене, назавжди змінилися. І через шість років присяжні повернули мені моє життя. З самого початку метою порушення цієї справи було розкриття правди незалежно від результату".

Наразі Депп зосереджений на музиці та вирушив у музичний тур зі своїм старим другом, рок-легендою Джеффом Беком. Їхній концерт у Лондоні навіть відвідала колишня дівчина Деппа — супермодель Кейт Мосс, яка виступила на його захист у суді.

А в майбутньому Депп хоче повернутися до своєї кар'єри в кіно, яка поставлена на паузу після звинувачень Ембер Герд у тому, що він її бив.

Цілком ймовірно, що приєднання Деппа до користувачів TikTok — це своєрідна подяка актора за підтримку. Станом на понеділок хештег #JohnnyDepp набрав понад 33,5 млрд переглядів, а #JusticeforJohnnyDepp — 20,2 млрд переглядів. Що стосується Ембер Герд, то саркастичний хештег #AmberTurd набрав 4,3 мільярда переглядів, а фраза #JusticeforAmberHeard — 85,9 мільйона переглядів.